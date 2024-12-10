Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Quản lý nhân sự:

+ Sắp xếp ca, chấm công cho nhân viên

+ Tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác/ hoặc cho thôi việc đối với nhân viên bộ phận phục vụ

- Giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách,

- Xử lý các vấn đê phát sinh của nhân viên nhà hàng và khách hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiếu 1 - 2 năm kinh nghiệm giám sát tương đương từ các chuỗi nhà hàng F&B

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn ca: 624,000/ tháng.

- Thưởng doanh thu: 500,000 - 1,000,000/ tháng.

- Tham gia BHXH, BHYT, phép năm,...

- Thưởng thâm niên cuối năm

- Lương T13 (Tùy vào tình hình kinh doanh)

- Các chế độ khác: Sinh nhật, Hiếu hỉ,...

- Đào tạo, Đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

