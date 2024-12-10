Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Tầng 2, TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Quản lý nhân sự:
+ Sắp xếp ca, chấm công cho nhân viên
+ Tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác/ hoặc cho thôi việc đối với nhân viên bộ phận phục vụ
- Giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách,
- Xử lý các vấn đê phát sinh của nhân viên nhà hàng và khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiếu 1-2 năm kinh nghiệm giám sát, vận hành nhà hàng thực tế, tương đương từ các chuỗi nhà hàng F&B. (Kiểm soát tốt COS/COL).
- Có niềm đam mê trong lĩnh vực F&B. Định hướng gắnbó lâu dài trong công việc.
- Có kiến thức về mô hình chuỗi nhà hàng, cafe.
- Nhiệt huyết, có khả năng dẫn dắt cửa hàng tốt và làm việc độc lập.
- Có niềm đam mê trong lĩnh vực F&B. Định hướng gắnbó lâu dài trong công việc.
- Có kiến thức về mô hình chuỗi nhà hàng, cafe.
- Nhiệt huyết, có khả năng dẫn dắt cửa hàng tốt và làm việc độc lập.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn ca: 624.000 đ/ tháng
-Lộ trình đào tạo & thăng tiến
- Đồng phục, công tác phí
-Lộ trình đào tạo & thăng tiến
- Đồng phục, công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI