Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Tầng 2, TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương

- Quản lý nhân sự:
+ Sắp xếp ca, chấm công cho nhân viên
+ Tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác/ hoặc cho thôi việc đối với nhân viên bộ phận phục vụ
- Giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách,
- Xử lý các vấn đê phát sinh của nhân viên nhà hàng và khách hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tối thiếu 1-2 năm kinh nghiệm giám sát, vận hành nhà hàng thực tế, tương đương từ các chuỗi nhà hàng F&B. (Kiểm soát tốt COS/COL).
- Có niềm đam mê trong lĩnh vực F&B. Định hướng gắnbó lâu dài trong công việc.
- Có kiến thức về mô hình chuỗi nhà hàng, cafe.
- Nhiệt huyết, có khả năng dẫn dắt cửa hàng tốt và làm việc độc lập.

- Phụ cấp ăn ca: 624.000 đ/ tháng
-Lộ trình đào tạo & thăng tiến
- Đồng phục, công tác phí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: R4B-27-24, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

