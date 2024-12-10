Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Tầng 2, TTTM Aeon Mall Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Quản lý nhân sự:

+ Sắp xếp ca, chấm công cho nhân viên

+ Tuyển dụng/ khen thưởng/ kỷ luật/ điều chuyển công tác/ hoặc cho thôi việc đối với nhân viên bộ phận phục vụ

- Giao tiếp với khách hàng để nắm bắt thị hiếu, tâm lý và khẩu vị của khách,

- Xử lý các vấn đê phát sinh của nhân viên nhà hàng và khách hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tối thiếu 1-2 năm kinh nghiệm giám sát, vận hành nhà hàng thực tế, tương đương từ các chuỗi nhà hàng F&B. (Kiểm soát tốt COS/COL).

- Có niềm đam mê trong lĩnh vực F&B. Định hướng gắnbó lâu dài trong công việc.

- Có kiến thức về mô hình chuỗi nhà hàng, cafe.

- Nhiệt huyết, có khả năng dẫn dắt cửa hàng tốt và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn ca: 624.000 đ/ tháng

-Lộ trình đào tạo & thăng tiến

- Đồng phục, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Orifood VN

