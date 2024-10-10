Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 68 lê duẩn, thành phố mới bình dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Quản lý & vận hành nhà hàng
2. Phục vụ chiêu đãi khách hàng và xử lý ý kiến phản hồi của khách hàng.
3.Kiểm soát và sắp xếp tất cả các công việc liên quan ở khu vực vận hành.
4.Lập kế hoạch và sắp xếp nhân lực cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.
5.Thực hiện việc đào tạo giáo dục và giám sát chất lượng dịch vụ nhà hàng.
6.Quản lý các đồ dùng bị hư của nhà hàng và tài sản cố định.
7.Đặt ra quy trình phục vụ tiêu chuẩn cho nhà hàng
8.Tuân thủ qui đình pháp luật về an toàn và vệ sinh thực phẩm của địa phương.
9.Các hạng mục khác được giao bởi người chủ quản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống khẩn cấp Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt Thể lực tốt, có thể làm việc theo ca và trong môi trường áp lực Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống khẩn cấp
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Thể lực tốt, có thể làm việc theo ca và trong môi trường áp lực
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đoàn kết Có cơ hội thăng tiến trong công việc cao
Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)
Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đoàn kết
Có cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu quy hoạch thương mại dịch vụ, khu dân cư ấp 3B Thới Hòa,phường Thới Hòa,Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

