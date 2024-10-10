Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 68 lê duẩn, thành phố mới bình dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Quản lý & vận hành nhà hàng

2. Phục vụ chiêu đãi khách hàng và xử lý ý kiến phản hồi của khách hàng.

3.Kiểm soát và sắp xếp tất cả các công việc liên quan ở khu vực vận hành.

4.Lập kế hoạch và sắp xếp nhân lực cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

5.Thực hiện việc đào tạo giáo dục và giám sát chất lượng dịch vụ nhà hàng.

6.Quản lý các đồ dùng bị hư của nhà hàng và tài sản cố định.

7.Đặt ra quy trình phục vụ tiêu chuẩn cho nhà hàng

8.Tuân thủ qui đình pháp luật về an toàn và vệ sinh thực phẩm của địa phương.

9.Các hạng mục khác được giao bởi người chủ quản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống khẩn cấp

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Thể lực tốt, có thể làm việc theo ca và trong môi trường áp lực

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đoàn kết

Có cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN QUANG VIỆT HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin