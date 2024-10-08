Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 60 Triệu

Mức lương Từ 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Từ 60 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng & triển khai mô hình kinh doanh tổng thể kênh Cộng tác viên (CTV) & thống nhất theo định hướng kinh doanh của các Ngân hàng chuyên doanh (RB, EB,...) Xác định tầm nhìn, định hướng của các sản phẩm đầu ra, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng trên điện thoại (app) & website, các chính sách hợp tác bán hàng, các chương trình thi đua, quy trình vận hành dành cho kênh Cộng tác viên; xác định và ưu tiên các tính năng quan trọng để đáp ứng nhu cầu của người dùng Xây dựng và quản lý backlog phát triển các sản phẩm theo từng MVPs Tổ chức triển khai thí điểm, lắng nghe phản hồi người dùng và cải tiến liên tục sản phẩm Lên kế hoạch phát triển mạng lưới Cộng tác viên và tổ chức triển khai kinh doanh kênh Cộng tác viên hiệu quả Hỗ trợ đội ngũ phát triển xác định các rủi ro tiềm ẩn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc Quản lý ngân sách và nguồn lực của đội ngũ phát triển

Chịu trách nhiệm xây dựng & triển khai mô hình kinh doanh tổng thể kênh Cộng tác viên (CTV) & thống nhất theo định hướng kinh doanh của các Ngân hàng chuyên doanh (RB, EB,...)

Xác định tầm nhìn, định hướng của các sản phẩm đầu ra, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng trên điện thoại (app) & website, các chính sách hợp tác bán hàng, các chương trình thi đua, quy trình vận hành dành cho kênh Cộng tác viên; xác định và ưu tiên các tính năng quan trọng để đáp ứng nhu cầu của người dùng

Xây dựng và quản lý backlog phát triển các sản phẩm theo từng MVPs

Tổ chức triển khai thí điểm, lắng nghe phản hồi người dùng và cải tiến liên tục sản phẩm

Lên kế hoạch phát triển mạng lưới Cộng tác viên và tổ chức triển khai kinh doanh kênh Cộng tác viên hiệu quả

Hỗ trợ đội ngũ phát triển xác định các rủi ro tiềm ẩn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Quản lý ngân sách và nguồn lực của đội ngũ phát triển

Với Mức Lương Từ 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính, Affiliate Marketing; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý. Tốt nghiệp cử nhân hoặc thạc sĩ về ngành ngân hàng, tài chính, kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kinh doanh để thực hiện chuyển đổi và có khả năng quản lý, giải quyết hiệu quả các xung đột của các bên liên quan Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính, Affiliate Marketing; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm số; tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý.

Tốt nghiệp cử nhân hoặc thạc sĩ về ngành ngân hàng, tài chính, kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị kinh doanh để thực hiện chuyển đổi và có khả năng quản lý, giải quyết hiệu quả các xung đột của các bên liên quan

Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào các siêu dự án trọng điểm, có vốn đầu tư trên 2000 tỉ đồng. định hình tương lai của Ngân hàng Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo khi tham gia toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, phát triển cho đến khi triển khai thực tế. Làm việc cùng những đối và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như BCG, McKinsey, IBM, AWS, Temenos Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua việc trải nghiệm các kiến trúc và công nghệ mới nhất, tiếp cận với nhiều domain khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng để thúc đẩy khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức phức tạp của ngành ngân hàng. Giờ làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái Văn phòng thiết kế theo phong cách Agile với không gian mở, bố trí linh hoạt, nhiều cây xanh, khu vực nghỉ ngơi thư giãn và pantry đầy đủ tiện nghi.

Tham gia vào các siêu dự án trọng điểm, có vốn đầu tư trên 2000 tỉ đồng. định hình tương lai của Ngân hàng

Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo khi tham gia toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, phát triển cho đến khi triển khai thực tế.

Làm việc cùng những đối và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như BCG, McKinsey, IBM, AWS, Temenos

Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua việc trải nghiệm các kiến trúc và công nghệ mới nhất, tiếp cận với nhiều domain khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng để thúc đẩy khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức phức tạp của ngành ngân hàng.

Giờ làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái

Văn phòng thiết kế theo phong cách Agile với không gian mở, bố trí linh hoạt, nhiều cây xanh, khu vực nghỉ ngơi thư giãn và pantry đầy đủ tiện nghi.

Gói thu nhập từ 15 đến 18 tháng lương/năm (có thưởng dự án tùy vị trí công việc). Nhận mức offer cạnh tranh nếu có năng lực vượt trội. Được vay vốn ngân hàng lãi suất thấp, mua cổ phiếu giá ưu đãi theo chương trình dành cho người nội bộ. Kèm thêm gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp - MSB care, nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

Gói thu nhập từ 15 đến 18 tháng lương/năm (có thưởng dự án tùy vị trí công việc). Nhận mức offer cạnh tranh nếu có năng lực vượt trội.

Được vay vốn ngân hàng lãi suất thấp, mua cổ phiếu giá ưu đãi theo chương trình dành cho người nội bộ. Kèm thêm gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp - MSB care, nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương

Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin