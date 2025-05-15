Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tầng 8, toà nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc với khách hàng, báo giá hợp đồng, công nợ
Mua hàng nhà cung cấp, lên kế hoạch thanh toán
Thu thập, tổng hợp các giấy tờ, chứng từ liên quan
Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 22 tuổi trở lên
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận
Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan
Có kĩ năng tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ thực tập.
Xem xét để lên nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp.
Được đào tạo nghiệp vụ.
Trao đổi thêm lúc phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG
