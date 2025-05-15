Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, toà nhà Trần Phú, số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc với khách hàng, báo giá hợp đồng, công nợ

Mua hàng nhà cung cấp, lên kế hoạch thanh toán

Thu thập, tổng hợp các giấy tờ, chứng từ liên quan

Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, 22 tuổi trở lên

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Có kĩ năng tin học văn phòng, tiếng anh giao tiếp

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ thực tập.

Xem xét để lên nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nghiệp vụ.

Trao đổi thêm lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN LUẬT AN KHANG

