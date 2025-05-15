Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
- Hà Nội: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán ban đầu bao gồm : kiểm tra soát xét chứng từ kế toán, phân tích và hiểu được bản chất các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao.
- Thực hiện ghi chép kế toán thông qua việc lập các chứng từ kế toán theo mẫu quy định của pháp luật và của Công ty, tiến hành định khoản và cập nhật vào phần mềm kế toán đảm đảm chính xác, trung thực và kịp thời.
- Lập các báo cáo, sổ sách chứng từ theo quy định của công ty và nhà nước.
- Nắm bắt được các thủ tục hành chính liên quan, đảm bảo thao tác và giải quyết nhanh khi có tác nghiệp với cơ quan hữu quan như Thuế, Hải quan, Thị trường.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết về hệ thống kế toán, các thủ tục hành chính về thuế, hải quan.
- Am hiểu các quy định pháp luật về thuế.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Hiểu biết các phần mềm ngành thuế, kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp,
- Được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến trong công việc
- Khi được ký hợp đồng chính thức sẽ được đóng đầy đủ những chính sách phúc lợi về BHYT, BHXH... theo quy định của Luật lao động.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được tham gia những khóa đào tạo thường niên do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI