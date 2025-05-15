Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 138 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán ban đầu bao gồm : kiểm tra soát xét chứng từ kế toán, phân tích và hiểu được bản chất các nghiệp vụ kinh tế đảm bảo tính tuân thủ pháp luật cao.
- Thực hiện ghi chép kế toán thông qua việc lập các chứng từ kế toán theo mẫu quy định của pháp luật và của Công ty, tiến hành định khoản và cập nhật vào phần mềm kế toán đảm đảm chính xác, trung thực và kịp thời.
- Lập các báo cáo, sổ sách chứng từ theo quy định của công ty và nhà nước.
- Nắm bắt được các thủ tục hành chính liên quan, đảm bảo thao tác và giải quyết nhanh khi có tác nghiệp với cơ quan hữu quan như Thuế, Hải quan, Thị trường.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán các trường : KTQT, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương. Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí Kế toán Xuất nhập khẩu sẽ được ưu tiên
- Hiểu biết về hệ thống kế toán, các thủ tục hành chính về thuế, hải quan.
- Am hiểu các quy định pháp luật về thuế.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Hiểu biết các phần mềm ngành thuế, kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ: lương + thưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước. Lương cứng tối thiểu từ 10 Triệu trở lên ( tùy theo năng lực ứng viên thỏa thuận ) + thưởng. Thu nhập có thể hơn mức 20 triệu.
- Có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp,
- Được đào tạo bài bản, cơ hội thăng tiến trong công việc
- Khi được ký hợp đồng chính thức sẽ được đóng đầy đủ những chính sách phúc lợi về BHYT, BHXH... theo quy định của Luật lao động.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được tham gia những khóa đào tạo thường niên do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 138, Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

