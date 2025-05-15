Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 803, Tòa CT4D, KĐT mới Trung Văn, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công việc về soạn thảo, kiểm tra hợp đồng. Các văn bản hỗ trợ phòng kinh doanh.

- Gọi điện thoại tư vấn khách hàng về giá cả, sản phầm. Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm hợp đồng và các giấy tờ liên quan.

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

- Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh doanh.

- Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng nhóm bán hàng xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng.

- Thực hiện công việc do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng

- Nam/Nữ Từ 21 – 30 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực

- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.

- Công ty có cung cấp máy tính, điện thoại làm việc và phương tiện đi lại khi gặp khách hàng.

- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định Luật lao động

- Được đào tạo kỹ năng chuyên sâu về ngành nghề

- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH

