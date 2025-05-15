Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán, lưu trữ chứng từ sổ sách các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

• Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và yêu cầu của Ban điều hành.

• Xây dựng hệ thống thông tin và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định kinh doanh.

• Thiết lập, duy trì và kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, hàng hóa, tài sản, nguồn vốn của Công ty;

• Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu – chi của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

• Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lưu trữ dữ liệu kế toán và giám sát các bộ phận có liên quan lưu trữ theo đúng quy định;

• Cung cấp và giải trình số liệu kế toán cho các cơ quan chức năng, kiểm toán, Ban điều hành khi có yêu cầu;

• Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan;

• Quản lý điều hành chức năng kế toán quản trị;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán (và/hoặc có thể là tài chính doanh nghiệp). Đặc biệt ưu tiên Tốt nghiệp trường Học viên tài chính.

• Am hiểu về kê khai thuế, quyết toán thuế

• Có từ 5 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán.

• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp mô hình kinh doanh, dịch vụ, thương mại (DT > 100 tỷ/năm).

• Tối thiểu đã ở vị trí kế toán tổng hợp trở lên.

• Ưu tiên đã là kế toán trưởng (Có chứng chỉ KTT, có QĐ kèm theo)

• Cần người sẵn lòng vì công việc, tư duy cởi mở, nhanh nhẹn & hoạt bát.

• Có tư duy logic trong công việc.

• Có khả năng sắp xếp xử lý công việc và chịu áp lực

• Am hiểu và sử dụng thành thạo phầm mềm kế toán Fast

• Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt, giao tiếp và khả năng thương lượng tốt.

• Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: 15 triệu – 20 triệu ( Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

• Được làm việc với nhiều chuyên gia về tài chính & kế toán, cơ hội phát triển bản thân cao.

• Được biết & làm việc với công cụ quản trị phân tích tài chính kế toán ưu việt.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

• Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ….;

• Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

• Có cơ hội thăng tiến và phát triể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima

