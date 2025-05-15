Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Công ty Cổ Phần Lamer

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược
Xây dựng mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh theo các kênh tương ứng và triển khai·
Xây dựng và tổ chức kế hoạch khảo sát nhằm phân tích và đánh giá thị trường
Xây dựng và đề xuất các chính sách bán hàng cho từng kênh và tổ chức thực hiện.
Xây dựng ngân sách bán hàng và các biện pháp để kiểm soát chi phí
Xây dựng mục tiêu cho bộ phận
2. Quản lý điều hành và kiểm soát
Kiểm soát hàng hoá – doanh thu – chi phí – 5S
Phân tích và đánh giá hiệu quả chương trình bán hàng, Đánh giá hiệu quả các điểm bán đề xuất phương án phù hợp. Tìm kiếm, mở rộng hệ thống các điểm bán
Kiểm soát, triển khai điều hành bộ phận: đánh giá, phân công công việc và kiểm soát; Tính định biên, mô tả công việc, Xây dựng kế hoạch đào tạo tuyển dụng, KPI
1. Công việc khác
Thực hiện các báo cáo định kỳ, Đại diện Công ty làm việc cơ quan ban ngành
Chủ động đề xuất về chính sách, dự đoán xu hướng sản phẩm, thị trường với BGD
Công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm: 05 năm ở vị trí tương đương và 3 năm trong ngành bán lẻ, thời trang, dịch vụ, spa
Kiến thức: Chuỗi ngành tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và đặc điểm địa bàn kinh doanh.
Kỹ năng: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, lập - giám sát thực hiện kế hoạch, Tư duy chiến lược, Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
Thái độ: Linh hoạt, Trung thực, Kỷ luật
Sức khỏe tốt, đi công tác ngắn ngày
Điểm cộng: Tiếng Anh, ngành thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương, phụ cấp 35 – 50 triệu/tháng + lương doanh số
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini hệ thống (Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

