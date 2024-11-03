Tuyển Sản xuất Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Lô CN
- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Sắp xếp tiến độ giao hàng và kiểm soát tiến độ
2. Phối hợp lập kế hoạch sử dụng máy móc cho sản xuất, điều phối sản lượng và tiến độ sản xuất
3. Lập báo cáo sản xuất
4. Tổng hợp số liệu thống kê về bán thành phẩm
5. Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Ưu tiên những người nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt.
2. Ưu tiên những người sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Excel), có tinh thần trách nhiệm cao và logic tốt
3. Ưu tiên ứng viên am hiểu quy trình vận hành nhà máy, sắp xếp kế hoạch sản xuất,… và các kinh nghiệm liên quan
2. Ưu tiên những người sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Excel), có tinh thần trách nhiệm cao và logic tốt
3. Ưu tiên ứng viên am hiểu quy trình vận hành nhà máy, sắp xếp kế hoạch sản xuất,… và các kinh nghiệm liên quan
Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương 15-20 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm
2. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
3. Thưởng các dịp lễ, Tết
4. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
5. Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
6. Được đào tạo về nghiệp vụ
2. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn
3. Thưởng các dịp lễ, Tết
4. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
5. Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết
6. Được đào tạo về nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI