Tuyển Sản xuất Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà

1. Sắp xếp tiến độ giao hàng và kiểm soát tiến độ

2. Phối hợp lập kế hoạch sử dụng máy móc cho sản xuất, điều phối sản lượng và tiến độ sản xuất

3. Lập báo cáo sản xuất

4. Tổng hợp số liệu thống kê về bán thành phẩm

5. Hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao

1. Ưu tiên những người nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung tốt.

2. Ưu tiên những người sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng (Excel), có tinh thần trách nhiệm cao và logic tốt

3. Ưu tiên ứng viên am hiểu quy trình vận hành nhà máy, sắp xếp kế hoạch sản xuất,… và các kinh nghiệm liên quan

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương 15-20 triệu, ứng viên có điều kiện tốt có thể thương lượng thêm

2. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam và tập đoàn

3. Thưởng các dịp lễ, Tết

4. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

5. Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết

6. Được đào tạo về nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

