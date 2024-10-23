Tuyển Sản xuất PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD làm việc tại Nam Định thu nhập 20 - 25 Triệu

PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thành Lợi, Vụ Bản

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh phân tích đơn hàng để nắm rõ thời gian giao hàng, số lượng, chất lượng,... để lên kế hoạch và lịch trình sản xuất phù hợp với từng đơn hàng.
- Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của toàn bộ xưởng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
- Sắp xếp, phân chia đơn hàng cho các xưởng sản xuất.
- Theo dõi, quản lý, giải quyết các sự cố trong công việc liên quan đến tiến độ, chất lượng, năng suất làm việc,... của xưởng sản xuất.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình làm việc của các TBP và nhân viên các bộ phận để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra đúng tiến độ, đúng mục tiêu của công ty.
- Kiểm tra phát hiện kịp thời sản phẩm bị lỗi, tìm ra nguyên nhân và khắc phục nhanh và hiệu quả nhất của xưởng sản xuất.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của xưởng sản xuất.
- Quản lý công cụ dụng cụ, trang thiết bị làm việc của xưởng sản xuất.
- Chủ động đề xuất các phương hướng, cách thức về quy trình sản xuất nhằm cải thiện sản lượng, chất lượng sản phẩm của toàn bộ xưởng.
- Kiểm soát các chỉ số sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, nhân công, công cụ dụng cụ, tỷ lệ sai hỏng, ... của xưởng sản xuất
- Phối hợp với bộ phận nhân sự và TBP để tuyển dụng nhân sự cho xưởng sản xuất.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về công việc.
- Báo cáo hàng tuần về các nội dụng: Nhân sự, tình hình sản xuất, nguyên vật liệu, những vấn đề khó khăn của bộ phận,...

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ (Độ tuổi: 1985-1990)
- Tốt nghiệp các trường Cao đằng, đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực,...
- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng quản lý đội nhóm, đào tạo nhân sự
- Kỹ năng sắp xếp, quản lý kế hoạch sản xuất
- Kỹ năng xây dựng quy trình.
- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Bảo Việt 24/7
Thưởng cuối năm 3- 5 tháng lương.
Thưởng ngày lễ, tết.
Tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn.
Khám sức khỏe định kì hàng năm
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PURE GROUP PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sky tower, 19 Pho Hue, Hoan Kiem, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

