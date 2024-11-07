Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Tuyển dụng điều phối vận tải

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến Đội xe: Nhân sự đội xe, Kỹ thuật...
Xử lý các vấn đề liên quan đến đội xe,
Thực hiện các công tác liên quan đến đăng ký mới, gia hạn, lưu trữ các giấy tờ của Đội xe
Trực tiếp làm việc với các cơ quan như Sở Giao thông vận tải, Cơ quan đăng kiểm...
Thực hiện các chứng từ, thanh toán với các phòng ban liên quan...
Thực hiện các báo cáo liên quan đến Công việc.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Kỹ thuật oto, Vận tải oto....
Ưu tiên UV có bằng lái xe oto.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc liên quan đến xe container. Chấp nhận đào tạo ứng viên mới.
Nhanh nhẹn, cẩn thận và chịu khó, ham học hỏi.
Thành thạo office. Đặc biệt là excel.
Đã có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan đến phạm vi Công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lễ tết, thưởng năm đầy đủ.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ thuật.
Sinh nhật hàng tháng, party, teabreak hàng ngày.
Chế độ tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6- tòa nhà ZEN Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

