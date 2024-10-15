Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển học viên - phụ huynh, giáo viên, và các đối tác liên quan trong cộng đồng TeenCare Xây dựng, quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, v.v.), diễn đàn, và các nền tảng tương tác cộng đồng để đảm bảo sự gắn kết, tăng độ tương tác, hiệu ứng truyền thông Hỗ trợ, điều phối và tổ chức các sự kiện online/offline cho cộng đồng TeenCare như hội thảo, sự kiện, workshops, lớp học trực tuyến. Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất cộng đồng (tăng trưởng học viên, mức độ tương tác, phản hồi), và đề xuất các biện pháp cải thiện. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, phản hồi và giải quyết các vấn đề của thành viên trong cộng đồng Teencare. Xây dựng mối quan hệ với các influencer, chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục giới tính để hợp tác trong các dự án , sự kiện phát triển cộng đồng TeenCare Phối hợp với các bộ phận khác (Tư vấn Giáo dục tâm lý, Chăm sóc khách hàng, Marketing) để đảm bảo sự đồng bộ trong các chiến dịch và dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng. Tối thiểu từ 2-3 năm năm kinh nghiệm các vị trí Community Manager/Operation Manager hoặc các vị trí liên quan. Khả năng kết nối, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kết nối với khách hàng, đối tác tiềm năng. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tuyệt vời để đạt được mục tiêu. Có tố chất lãnh đạo, kỹ năng quản trị rủi ro tốt, ứng biến kịp thời với những tình huống phát sinh. Thông minh, chăm chỉ và tốt bụng.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn

Thu nhập cạnh tranh với mức tăng trưởng không giới hạn: Lương cơ bản từ 12.000.000 đến 20.000.000 VND/tháng + thưởng performance + thưởng bonus (nếu có) + phụ cấp. Lộ trình thăng chức minh bạch theo dữ liệu và Đánh giá hiệu suất 3 tháng một lần. Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động và chính sách của công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, 90 phút nghỉ kinh nguyệt/tháng, v.v. Tập trung vào Phúc lợi của Nhân viên với nhiều hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, Team Building hàng quý, Year End Party, thực đơn Pantry/Cafeteria liên tục thay đổi.

Cơ hội phát triển đột phá

Đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng mềm và chuyên môn: mô hình bán hàng SPIN, quản lý kênh khách hàng, kỹ năng đàm phán và chốt giao dịch, chuyên môn về Giáo dục giới tính và giáo dục toàn diện, v.v. Quá trình đào tạo liên tục để nâng cao năng lực sau giai đoạn tuyển dụng. Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua các hoạt động Tuyển dụng Người xây dựng mới. Một loạt các Diễn đàn Học tập, Chia sẻ, Đào tạo, Cố vấn và Xây dựng hàng tháng thú vị đang chờ bạn. Ngoài ra, WeGrow hỗ trợ nhu cầu tự học của cá nhân thông qua Trung tâm học tập trên ứng dụng công nghệ Base Square. Cơ hội làm việc với những tài năng hàng đầu của thế hệ. Cứ 5 Người xây dựng tại WeGrow, thì có ít nhất một người đã từng giữ các chức vụ như Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng phòng, v.v. trong những năm sinh viên của họ. Đội ngũ khởi nghiệp trẻ trung, nhiệt tình, đầy tham vọng và nhân văn. Mọi người đều đoàn kết để tạo ra giá trị thực sự cho trẻ em, gia đình, trường học và xã hội.

Môi trường an toàn và tích cực

Tất cả nhân viên mới đều được đào tạo về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, khuynh hướng tình dục, v.v.) và văn hóa nơi làm việc (giao tiếp, làm việc nhóm, bình luận, phản hồi, v.v.) ngay từ khi mới vào làm. Tôn trọng sự đa dạng, thân thiện với LGBTQ+, với 100% nhà vệ sinh trung tính về giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

