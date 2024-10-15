Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển học viên - phụ huynh, giáo viên, và các đối tác liên quan trong cộng đồng TeenCare Xây dựng, quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, v.v.), diễn đàn, và các nền tảng tương tác cộng đồng để đảm bảo sự gắn kết, tăng độ tương tác, hiệu ứng truyền thông Hỗ trợ, điều phối và tổ chức các sự kiện online/offline cho cộng đồng TeenCare như hội thảo, sự kiện, workshops, lớp học trực tuyến. Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất cộng đồng (tăng trưởng học viên, mức độ tương tác, phản hồi), và đề xuất các biện pháp cải thiện. Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, phản hồi và giải quyết các vấn đề của thành viên trong cộng đồng Teencare. Xây dựng mối quan hệ với các influencer, chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục giới tính để hợp tác trong các dự án , sự kiện phát triển cộng đồng TeenCare Phối hợp với các bộ phận khác (Tư vấn Giáo dục tâm lý, Chăm sóc khách hàng, Marketing) để đảm bảo sự đồng bộ trong các chiến dịch và dự án.
Xây dựng và phát triển học viên - phụ huynh, giáo viên, và các đối tác liên quan trong cộng đồng TeenCare
Xây dựng, quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, v.v.), diễn đàn, và các nền tảng tương tác cộng đồng để đảm bảo sự gắn kết, tăng độ tương tác, hiệu ứng truyền thông
Hỗ trợ, điều phối và tổ chức các sự kiện online/offline cho cộng đồng TeenCare như hội thảo, sự kiện, workshops, lớp học trực tuyến.
Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất cộng đồng (tăng trưởng học viên, mức độ tương tác, phản hồi), và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, phản hồi và giải quyết các vấn đề của thành viên trong cộng đồng Teencare.
Xây dựng mối quan hệ với các influencer, chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục giới tính để hợp tác trong các dự án , sự kiện phát triển cộng đồng TeenCare
Phối hợp với các bộ phận khác (Tư vấn Giáo dục tâm lý, Chăm sóc khách hàng, Marketing) để đảm bảo sự đồng bộ trong các chiến dịch và dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng. Tối thiểu từ 2-3 năm năm kinh nghiệm các vị trí Community Manager/Operation Manager hoặc các vị trí liên quan. Khả năng kết nối, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kết nối với khách hàng, đối tác tiềm năng. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tuyệt vời để đạt được mục tiêu. Có tố chất lãnh đạo, kỹ năng quản trị rủi ro tốt, ứng biến kịp thời với những tình huống phát sinh. Thông minh, chăm chỉ và tốt bụng.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan. Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng.
Tối thiểu từ 2-3 năm năm kinh nghiệm các vị trí Community Manager/Operation Manager hoặc các vị trí liên quan.
Khả năng kết nối, kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kết nối với khách hàng, đối tác tiềm năng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tuyệt vời để đạt được mục tiêu.
Có tố chất lãnh đạo, kỹ năng quản trị rủi ro tốt, ứng biến kịp thời với những tình huống phát sinh.
Thông minh, chăm chỉ và tốt bụng.

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn
Thu nhập cạnh tranh với mức tăng trưởng không giới hạn: Lương cơ bản từ 12.000.000 đến 20.000.000 VND/tháng + thưởng performance + thưởng bonus (nếu có) + phụ cấp. Lộ trình thăng chức minh bạch theo dữ liệu và Đánh giá hiệu suất 3 tháng một lần. Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động và chính sách của công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, 90 phút nghỉ kinh nguyệt/tháng, v.v. Tập trung vào Phúc lợi của Nhân viên với nhiều hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, Team Building hàng quý, Year End Party, thực đơn Pantry/Cafeteria liên tục thay đổi.
Thu nhập cạnh tranh với mức tăng trưởng không giới hạn: Lương cơ bản từ 12.000.000 đến 20.000.000 VND/tháng + thưởng performance + thưởng bonus (nếu có) + phụ cấp.
12.000.000 đến 20.000.000 VND/tháng
Lộ trình thăng chức minh bạch theo dữ liệu và Đánh giá hiệu suất 3 tháng một lần.
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động và chính sách của công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, 90 phút nghỉ kinh nguyệt/tháng, v.v.
Tập trung vào Phúc lợi của Nhân viên với nhiều hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, Team Building hàng quý, Year End Party, thực đơn Pantry/Cafeteria liên tục thay đổi.
Cơ hội phát triển đột phá
Đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng mềm và chuyên môn: mô hình bán hàng SPIN, quản lý kênh khách hàng, kỹ năng đàm phán và chốt giao dịch, chuyên môn về Giáo dục giới tính và giáo dục toàn diện, v.v. Quá trình đào tạo liên tục để nâng cao năng lực sau giai đoạn tuyển dụng. Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua các hoạt động Tuyển dụng Người xây dựng mới. Một loạt các Diễn đàn Học tập, Chia sẻ, Đào tạo, Cố vấn và Xây dựng hàng tháng thú vị đang chờ bạn. Ngoài ra, WeGrow hỗ trợ nhu cầu tự học của cá nhân thông qua Trung tâm học tập trên ứng dụng công nghệ Base Square. Cơ hội làm việc với những tài năng hàng đầu của thế hệ. Cứ 5 Người xây dựng tại WeGrow, thì có ít nhất một người đã từng giữ các chức vụ như Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng phòng, v.v. trong những năm sinh viên của họ. Đội ngũ khởi nghiệp trẻ trung, nhiệt tình, đầy tham vọng và nhân văn. Mọi người đều đoàn kết để tạo ra giá trị thực sự cho trẻ em, gia đình, trường học và xã hội.
Đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng mềm và chuyên môn: mô hình bán hàng SPIN, quản lý kênh khách hàng, kỹ năng đàm phán và chốt giao dịch, chuyên môn về Giáo dục giới tính và giáo dục toàn diện, v.v. Quá trình đào tạo liên tục để nâng cao năng lực sau giai đoạn tuyển dụng.
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua các hoạt động Tuyển dụng Người xây dựng mới. Một loạt các Diễn đàn Học tập, Chia sẻ, Đào tạo, Cố vấn và Xây dựng hàng tháng thú vị đang chờ bạn. Ngoài ra, WeGrow hỗ trợ nhu cầu tự học của cá nhân thông qua Trung tâm học tập trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Cơ hội làm việc với những tài năng hàng đầu của thế hệ. Cứ 5 Người xây dựng tại WeGrow, thì có ít nhất một người đã từng giữ các chức vụ như Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng phòng, v.v. trong những năm sinh viên của họ.
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ trung, nhiệt tình, đầy tham vọng và nhân văn. Mọi người đều đoàn kết để tạo ra giá trị thực sự cho trẻ em, gia đình, trường học và xã hội.
Môi trường an toàn và tích cực
Tất cả nhân viên mới đều được đào tạo về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, khuynh hướng tình dục, v.v.) và văn hóa nơi làm việc (giao tiếp, làm việc nhóm, bình luận, phản hồi, v.v.) ngay từ khi mới vào làm. Tôn trọng sự đa dạng, thân thiện với LGBTQ+, với 100% nhà vệ sinh trung tính về giới.
Tất cả nhân viên mới đều được đào tạo về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, khuynh hướng tình dục, v.v.) và văn hóa nơi làm việc (giao tiếp, làm việc nhóm, bình luận, phản hồi, v.v.) ngay từ khi mới vào làm.
Tôn trọng sự đa dạng, thân thiện với LGBTQ+, với 100% nhà vệ sinh trung tính về giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job212577
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TESSELLATION HÒA BÌNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ICOMIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ICOMIFY
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Kon Tum thu nhập 12 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải ô tô số 8
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BPG LOGISALL
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI THANH XUÂN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Khang Minh
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH TMZ THỊNH VƯỢNG
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu Công ty VTC Online
5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Eurowindow Holding
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÁNG TẠO OTB
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HY MAXPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HY MAXPRO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm