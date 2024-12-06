Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia lập, phê duyệt biện pháp thi công, tiến độ thi công các Dự án.

Xây dựng và kiểm soát chất lượng thi công các công trình.

Xây dựng, cải tiến các quy trình thi công.

Hướng dẫn các Quy trình thi công với các công trường.

Báo cáo chất lượng thi công các công trình, đề xuất phương án đối với các hạng mục, cấu kiện thi công không đạt yêu cầu.

Quản lý tiến độ thi công tổng thể các công trường.

Cảnh báo và đưa ra phương án đối với các Dự án/hạng mục chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Kiểm tra, phê duyệt Dự trù vật tư, thiết bị thi công tổng thể cho dự án.

Đề xuất định mức hao hụt và quản lý hao phí vật tư của các dự án.

Báo cáo tình trạng sử dụng vật tư, thiết bị trên các dự án.

Cán công việc khác do Trưởng phòng và Phó tổng giám đốc phụ trách giao

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Quản lý xây dựng, kỹ thuật xây dựng,...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm tại các vị trí tương đương

Độ tuổi: Dưới 38 tuổi

Kỹ năng:

- Kỹ năng lập và quản lý tiến độ dự án.

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Cẩn thận, có trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành các công việc được giao đúng hạn.

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh từ 14 triệu đến 19 triệu tùy theo năng lực, phụ cấp dự án theo quy định của công ty (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Lương tháng 13 và thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.

Công ty bao ăn ở tại dự án.

Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trưởng năng động, chuyên nghiệp, thân thiên và công bằng.

Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.

Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin