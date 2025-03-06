Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Chịu trách nhiệm về hoạt động của Quầy trong ca làm việc:
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ca A: 6h30-15h30
Ca B: 13h30-22h30
Ca B: 13h30-22h30
Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI theo quy định hiện hành;
- Chế độ bảo hiểm | Khám sức khỏe định kỳ;
- Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc
- Thẻ CJ Membership giảm giá 40% (TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
- Teambuilding, event;
- Các chế độ phúc lợi khác
- Chế độ bảo hiểm | Khám sức khỏe định kỳ;
- Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc
- Thẻ CJ Membership giảm giá 40% (TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
- Teambuilding, event;
- Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI