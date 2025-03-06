Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chịu trách nhiệm về hoạt động của Quầy trong ca làm việc:

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ca A: 6h30-15h30
Ca B: 13h30-22h30

Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI theo quy định hiện hành;
- Chế độ bảo hiểm | Khám sức khỏe định kỳ;
- Gift card sinh nhật dành cho nhân viên chính thức, nhân viên vượt qua thử việc
- Thẻ CJ Membership giảm giá 40% (TOUS les JOURS, CGV, CJ Market, Meat Master)
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
- Teambuilding, event;
- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 14 tòa nhà CJ, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

