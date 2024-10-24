Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 170 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế trong các dự án bất động sản và xây dựng của công ty Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kiến trúc, kỹ thuật, và marketing để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế Giám sát quá trình thiết kế từ giai đoạn lên ý tưởng đến hoàn thiện, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của dự án và tiêu chuẩn chất lượng Phối hợp với các nhà thầu và đối tác bên ngoài để triển khai các kế hoạch thiết kế Quản lý ngân sách và thời gian cho các dự án thiết kế Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng thiết kế mới trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng Đảm bảo các thiết kế tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế, Kiến trúc, hoặc các ngành liên quan đến Bất động sản và Xây dựng 5 năm kinh nghiệm với dự án nhà ở khách sạn 5 sao tại những công ty và tập đoàn về Bất động sản, xây dựng Có kiến thức vững về các nguyên tắc thiết kế và xu hướng trong lĩnh vực bất động sản Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Adobe Creative Suite Kỹ năng quản lý dự án tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều task cùng lúc Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành bất động sản và xây dựng Được đào tạo chuyên sâu về quản lý thiết kế và các kỹ năng liên quan Tham gia vào các dự án lớn, đa dạng trong lĩnh vực bất động sản Chế độ lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ

