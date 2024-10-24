Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
- Hà Nội: 170 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều phối các hoạt động thiết kế trong các dự án bất động sản và xây dựng của công ty
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kiến trúc, kỹ thuật, và marketing để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế
Giám sát quá trình thiết kế từ giai đoạn lên ý tưởng đến hoàn thiện, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của dự án và tiêu chuẩn chất lượng
Phối hợp với các nhà thầu và đối tác bên ngoài để triển khai các kế hoạch thiết kế
Quản lý ngân sách và thời gian cho các dự án thiết kế
Nghiên cứu và áp dụng các xu hướng thiết kế mới trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng
Đảm bảo các thiết kế tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế, Kiến trúc, hoặc các ngành liên quan đến Bất động sản và Xây dựng
5 năm kinh nghiệm với dự án nhà ở khách sạn 5 sao tại những công ty và tập đoàn về Bất động sản, xây dựng
Có kiến thức vững về các nguyên tắc thiết kế và xu hướng trong lĩnh vực bất động sản
Thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SketchUp, Adobe Creative Suite
Kỹ năng quản lý dự án tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều task cùng lúc
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành bất động sản và xây dựng
Được đào tạo chuyên sâu về quản lý thiết kế và các kỹ năng liên quan
Tham gia vào các dự án lớn, đa dạng trong lĩnh vực bất động sản
Chế độ lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty hàng năm
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
