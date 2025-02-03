Tuyển Quản lý Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Olive
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty TNHH Olive

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Olive

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Văn phòng CTY – Foresa 2 – Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều hành các Bếp ăn Công nghiệp thuộc sự quản lý của Công ty.
- Thực hiện công tác ngoại giao, đàm phán và xử lý các vấn đề phát sinh tại Bếp với Khách hàng.
- Kiểm soát tuân thủ và ATVSLĐ lại Bếp.
- Phối hợp với phòng Kinh doanh để khảo sát và đánh giá Bếp mới
- Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt Nghiệp Đại học
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Có kinh nghiệm mảng suất ăn công nghiệp hoặc quản lý nhà hàng, khách sạn là lợi thế. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Năng động, chịu được áp lực, có tư duy dịch vụ khách hàng tốt
- Đáp ứng được việc di chuyển thường xuyên.
- Mong muốn học hỏi, phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH Olive Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ - 12 ngày phép/ năm
- Thưởng doanh thu 2 lần/ năm
- Tháng lương 13
- Các chế độ khác theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Olive

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Olive

Công ty TNHH Olive

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Công ty TNHH Olive

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

