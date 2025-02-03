Tuyển Quản lý Công ty TNHH Olive làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng CTY – Foresa 2 – Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Thủ Đức

- Quản lý, điều hành các Bếp ăn Công nghiệp thuộc sự quản lý của Công ty.

- Thực hiện công tác ngoại giao, đàm phán và xử lý các vấn đề phát sinh tại Bếp với Khách hàng.

- Kiểm soát tuân thủ và ATVSLĐ lại Bếp.

- Phối hợp với phòng Kinh doanh để khảo sát và đánh giá Bếp mới

- Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo yêu cầu

- Tốt Nghiệp Đại học

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Có kinh nghiệm mảng suất ăn công nghiệp hoặc quản lý nhà hàng, khách sạn là lợi thế. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Năng động, chịu được áp lực, có tư duy dịch vụ khách hàng tốt

- Đáp ứng được việc di chuyển thường xuyên.

- Mong muốn học hỏi, phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH Olive Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ - 12 ngày phép/ năm

- Thưởng doanh thu 2 lần/ năm

- Tháng lương 13

- Các chế độ khác theo Luật lao động

