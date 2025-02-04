Tuyển Quản lý Công ty cổ phần sách MCBooks làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần sách MCBooks
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty cổ phần sách MCBooks

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần sách MCBooks

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 34E, Khu đấu giá 3Ha, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tham gia lập kế hoạch tổng cho từng cuốn từ lúc lên đề tài đến lúc ra sách và tái bản sách
- Tham gia vào các giai đoạn hoàn thiện sách: đốc thúc tiến độ, đánh giá chất lượng nội dung sách biên soạn của đội ngũ cộng tác viên.
- Tìm kiếm, liên hệ và thương thảo các Hợp đồng bản quyền với các nhà xuất bản, các tác giả nước ngoài và các tác giả trong nước .
- Thẩm định bản thảo trước khi mua bản quyền sách trong và ngoài nước
- Lập báo cáo đánh giá nội dung sản phẩm mới, tình trạng sản phẩm sai hỏng và tình trạng sản phẩm chậm tiến độ.
- Phối hợp với phòng Marketing để quảng bá và giới thiệu sách
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xuất bản/Báo chí/Sư phạm Văn/Tâm lý trẻ em...hoặc các ngành nghề liên quan.
- Chủ động nghiên cứu nắm bắt được chương trình học của Bộ GD liên quan đến công việc của các cấp tiểu học. THCS, THPT
- Ham học hỏi, trách nhiệm và cầu tiến
- Có khả năng lập kế hoạch và Tổ chức công việc khoa học, hiệu quả;
- Khả năng quản lý và làm việc nhóm hiệu quả (quản lý đội ngũ cộng tác viên)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, Internet (bắt buộc).
Khác:
- Ưu tiên những ứng viên có đam mê với sách, thích đọc sách và phát triển các văn hóa đọc
- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với các thầy cô giáo cùng ngành cũng như đã có những dự án nghiên cứu liên quan đến giáo dục

Tại Công ty cổ phần sách MCBooks Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12-20 triệu/tháng; Thưởng nóng theo kết quả công việc; Có cơ hội thăng tiến lên làm nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ, nhiệt huyết
- Lộ trình thăng tiến và lộ trình công danh rõ ràng.
- Hỗ trợ 100% các khóa học đào tạo công ty tổ chức và 30 - 100% các khóa học do nhân viên đăng ký
- Sinh con thưởng 10 triệu 500 nghìn đồng, Thưởng sinh nhật 400k, cùng các quà của phòng ban trong công ty, đặc biệt được nhận Sách của Giám đốc Công ty.
- Cung cấp máy tính làm việc tại Công ty.
- Ăn trưa cực ngon tại công ty (45.000/1 người/1 bữa ăn)
- Cơ hội được cùng công ty tham gia, trải nghiệm các hoạt động từ thiện như ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tủ sách mầm xanh tri thức tại các vùng khó khăn như Điện Biên, Sơn La, ...
- Cơ hội đi du lịch hàng năm, tham gia teambuilding sôi động cùng công ty
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: 8h - 12h
Chiều: 13h30 - 17h
Nghỉ trưa 1,5h

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sách MCBooks

Công ty cổ phần sách MCBooks

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô số E34, Khu đấu giá 3Ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

