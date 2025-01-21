Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng + lương trách nhiệm (10k/học sinh phụ trách) + thưởng tái ký, thu nhập 8.000.000

- 12.000.000VNĐ/tháng Phụ cấp tiền ăn & gửi xe theo quy định của công ty. Đóng BHXH, BHYT. Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trư, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Test trình độ và nhận xét trình độ đầu vào của học sinh;
Nhận lớp chủ nhiệm theo sự phân công của Giám đốc trung tâm & chăm sóc học sinh trong suốt quá trình học tập, giúp đỡ học sinh giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình theo học (theo dõi điểm danh, thông báo kết quả học tập, hướng dẫn học sinh làm BTVN, ôn luyện bổ trợ kiến thức...);
Phối hợp với bộ phận Giáo viên, bộ phận Tuyển sinh để chăm sóc học sinh đạt trình độ cam kết theo đúng lộ trình tư vấn;
Chịu trách nhiệm chăm sóc và tái ký những học sinh mình phụ trách;
Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh về tình hình học tập, các chương trình của trung tâm;
Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các phản hồi của phụ huynh/ học sinh về công tác giảng dạy hoặc các vấn đề trong suốt quá trình học tại trung tâm;
Lưu trữ tài liệu, xử lý các thủ tục hành chính tại trung tâm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ielts 6.5+ hoặc tương đương
Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Thành thạo tin học văn phòng word, excel,...
Tham gia quá trình huấn luyện tối thiểu để đảm bảo chất lượng.
Yêu thích trẻ em và công việc chia sẻ, hỗ trợ và phát triển con người.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Không bị lỗi ngọng trong việc phát âm.
Có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong công việc.
Có khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job281114
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Co-well Châu Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần MK Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần MK Vision
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu HBR Holdings
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Poly Educational Service Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Poly Educational Service Co., Ltd
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Kinh doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kinh doanh F88
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP cọc và xây dựng FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty CP cọc và xây dựng FECON
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty CP Xây Lắp và Dịch vụ Toàn Cầu
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINCLUB
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Ngân Hàng TMCP An Bình
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH PHARMACEUTICALS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm