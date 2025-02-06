Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Lâm, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận Bán hàng và đơn đặt hàng từ bộ phận Mua hàng để cập nhật vào Quản Lý Tiến Độ
- Kiểm tra tiến độ với Nhà Cung Cấp thường xuyên, từ đó thông báo/trao đổi với các bộ phận liên quan (Bán hàng, Mua hàng, QC)
- Điều phối việc giao/nhận hàng hóa.
- Quản lý, theo dõi Bảng quản lý tiến độ đơn hàng để đảm bảo đúng kế hoạch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 – 35
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Outlook
- Yêu cầu kinh nghiệm: Không (đã từng làm quản lý tiến độ hoặc kế hoạch sản xuất là một lợi thế).
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương HẤP DẪN theo thỏa thuận và năng lực thực tế (cơ bản: 07 triệu – 12 triệu, tổng thu nhập có thể đến 15 triệu/tháng).
- Nghỉ 2 thứ 7/tháng; ăn trưa tại công ty (không có xe đưa đón)
- Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong công việc.
- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có tính thử thách cao, khả năng sáng tạo tối đa, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng của mình;
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Quyền lợi khác theo chính sách chung của công ty và theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
