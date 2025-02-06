Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

- Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận Bán hàng và đơn đặt hàng từ bộ phận Mua hàng để cập nhật vào Quản Lý Tiến Độ

- Kiểm tra tiến độ với Nhà Cung Cấp thường xuyên, từ đó thông báo/trao đổi với các bộ phận liên quan (Bán hàng, Mua hàng, QC)

- Điều phối việc giao/nhận hàng hóa.

- Quản lý, theo dõi Bảng quản lý tiến độ đơn hàng để đảm bảo đúng kế hoạch

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ: Tuổi từ 20 – 35

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Outlook

- Yêu cầu kinh nghiệm: Không (đã từng làm quản lý tiến độ hoặc kế hoạch sản xuất là một lợi thế).

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương HẤP DẪN theo thỏa thuận và năng lực thực tế (cơ bản: 07 triệu – 12 triệu, tổng thu nhập có thể đến 15 triệu/tháng).

- Nghỉ 2 thứ 7/tháng; ăn trưa tại công ty (không có xe đưa đón)

- Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp quản lý trong công việc.

- Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có tính thử thách cao, khả năng sáng tạo tối đa, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng của mình;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Quyền lợi khác theo chính sách chung của công ty và theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.