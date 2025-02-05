Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 18 - 24, khu Galaxy 8, Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Quản lý

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế giải pháp cho hệ thống quản trị dựa trên yêu cầu và quy trình làm việc đã được phê duyệt.

Phối hợp với các nhà cung cấp, đối tác để triển khai các module mới, nâng cấp hệ thống

Tham gia vào quá trình kiểm thử kỹ thuật, kiểm thử hệ thống và kiểm thử hiệu năng của hệ thống

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định và bảo mật

Khắc phục sự cố, xử lý lỗi và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống

Hỗ trợ vận hành hệ thống: hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh; đào tạo, tư vấn chức năng, quy trình nghiệp vụ cho nhân sự trong công ty

Nghiên cứu, đề xuất viêc tối ưu các tham số, cấu hình ứng dụng nhằm nâng cao hiệu năng của hệ thống

Xây dựng các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn đối với công tác quản trị và phát triển Hệ thống Phần mềm ứng dụng

Lập báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống, phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải tiến hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tùy theo năng lực cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Lương tháng 13 và thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.

Hỗ trợ ăn trưa.

Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng;

Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.

Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.

Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.

Khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

