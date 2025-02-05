Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 18

- 24, khu Galaxy 8, Tố Hữu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế giải pháp cho hệ thống quản trị dựa trên yêu cầu và quy trình làm việc đã được phê duyệt.
Phối hợp với các nhà cung cấp, đối tác để triển khai các module mới, nâng cấp hệ thống
Tham gia vào quá trình kiểm thử kỹ thuật, kiểm thử hệ thống và kiểm thử hiệu năng của hệ thống
Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định và bảo mật
Khắc phục sự cố, xử lý lỗi và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống
Hỗ trợ vận hành hệ thống: hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh; đào tạo, tư vấn chức năng, quy trình nghiệp vụ cho nhân sự trong công ty
Nghiên cứu, đề xuất viêc tối ưu các tham số, cấu hình ứng dụng nhằm nâng cao hiệu năng của hệ thống
Xây dựng các Quy định, Quy trình, Tài liệu hướng dẫn đối với công tác quản trị và phát triển Hệ thống Phần mềm ứng dụng
Lập báo cáo về tình hình hoạt động của hệ thống, phân tích dữ liệu và đưa ra các đề xuất cải tiến hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tùy theo năng lực cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Lương tháng 13 và thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.
Các chế độ phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT, BH thất nghiệp.
Hỗ trợ ăn trưa.
Ứng viên được trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng;
Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, hội thao CDC.
Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu.
Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

