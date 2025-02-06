Tuyển Quản lý Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đại Kim (Kim văn Kim Lũ)
- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Chủ động xử lý công việc độc lập hoặc trao đổi lại với người quản lý nếu chưa biết phương án giải quyết.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Nữ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin, CSKH, Telesales
- Thời gian làm việc: có thể làm việc vào buổi chiều và tối
- Nữ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin, CSKH, Telesales
- Thời gian làm việc: có thể làm việc vào buổi chiều và tối
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng bảo hiểm và hưởng chế độ lương, thưởng, nghỉ lễ theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI