Tuyển Quản lý Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim (Kim văn Kim Lũ) - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chủ động xử lý công việc độc lập hoặc trao đổi lại với người quản lý nếu chưa biết phương án giải quyết.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Nữ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin, CSKH, Telesales

- Thời gian làm việc: có thể làm việc vào buổi chiều và tối

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm và hưởng chế độ lương, thưởng, nghỉ lễ theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Giáo dục MathFun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin