Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH VIETFAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH VIETFAS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ tổng giám đốc xử lý công việc hàng ngày, hỗ trợ hoạt động tổng thể của công ty.
- Quản lý và giám sát việc mua sắm, bảo trì và chuỗi cung ứng thiết bị y tế.
- Điều phối giao tiếp và hợp tác với các cơ sở y tế, nhà cung cấp và khách hàng.
- Hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu vận hành của công ty, cung cấp hỗ trợ ra quyết định.
- Tham gia và hỗ trợ lập chiến lược phát triển và mục tiêu của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Trung (cả viết và nói).
- Có nền tảng trong ngành thiết bị y tế hoặc ngành y tế là một lợi thế.
- Kỹ năng tổ chức, quản lý và giao tiếp xuất sắc.
- Hiểu biết về quy trình mua sắm và quản lý thiết bị y tế là một lợi thế.
- Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH VIETFAS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương và phúc lợi cạnh tranh.
- BHXH, Các chính sách theo quy định nhà nước.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo trong ngành y tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETFAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
