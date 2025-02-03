Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển cộng đồng cho game di động của công ty.

Tương tác với người chơi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Reddit, v.v.

Tạo nội dung hấp dẫn để thu hút và giữ chân người chơi

Viết bài, tạo hình ảnh và video liên quan đến game để đăng tải trên các kênh truyền thông.

Xây dựng lịch đăng bài và đảm bảo nội dung được cập nhật thường xuyên.

Lắng nghe, thu thập phản hồi và giải đáp thắc mắc của người chơi.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và phát triển game để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện trong game, cuộc thi, giveaway.

Hợp tác với các streamer, influencer để quảng bá game.

Theo dõi và phân tích các chỉ số tương tác của cộng đồng.

Đưa ra đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu và phản hồi từ người chơi.

Xử lý phản hồi tiêu cực và giải quyết khiếu nại một cách chuyên nghiệp.

Quản lý tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng trong cộng đồng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Community Manager hoặc vai trò tương tự.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành game, đặc biệt là game di động.

Giao tiếp xuất sắc bằng văn bản và lời nói.

Thành thạo trong việc sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook (fanpage & group), Youtube, Tiktok, Twitter, Discord... ) và công cụ quản lý cộng đồng.

Kỹ năng tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn.

Hiểu biết sâu về ngành game và thị trường game di động.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Giao tiếp và viết tiếng Anh khá.

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VND + Thưởng dự án. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VND + Thưởng dự án.

Thưởng cuối năm (T13,14,...) theo doanh thu của công ty và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, thích là thưởng ...)

Được đánh giá hiệu suất và tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cung cấp trang thiết bị hiện đại đầy đủ để phục vụ công việc.

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn hàng năm trong hoặc ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin