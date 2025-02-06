Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý các công tác hậu cần Công ty (các nghiệp vụ buồng, bar, bàn, quản gia cao cấp...)

Theo dõi các công việc của Tổ Hậu cần, bếp, lễ tân, lái xe, tạp vụ...

Soạn thảo giấy tờ, tờ trình theo yêu cầu

Mua sắm và thanh toán các hạng mục công việc theo quy định

Quản lý việc phân phối, cấp phát đồ dùng, xuất nhập tồn các trang thiết bị.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam và Nữ: 30 - 45 tuổi. Ngoại hình cân đối, ưa nhìn: Nam cao từ 1m65-1m72, nữ cao từ 1m58-1m65.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có thẩm mỹ tốt, yêu thích về thời trang.

Thành thạo các việc hậu cần (các nghiệp vụ buồng, bar, bàn, quản gia cao cấp...)

Có khả năng sử dụng máy tính, đánh máy, soạn thảo tốt.

Tháo vát, nhanh nhẹn, có thể sắp xếp công việc và giải quyết nhiều việc cùng một lúc

Ưu tiên ứng viên nhà gần văn phòng làm việc, cần một công việc ổn định, gắn bó được lâu dài

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam.

Mức thu nhập tốt trên thị trường lao động và có nhiều cơ hội thăng tiến

Trong thời gian học việc/ thử việc được chi trả 100% lương thỏa thuận ban đầu.

Được hỗ trợ phí di chuyển khi đi phỏng vấn vòng 2 nếu khoảng cách di chuyển tối thiểu là 10km.

Được nhận tạm ứng lương 50% lương thỏa thuận theo tháng và nhiều phần quà tiện ích của thương hiệu ngày đầu nhận việc.

Được mời ăn bữa trưa trị giá 100.000/ NS cùng trưởng bộ phận ngay ngày đầu đi làm.

Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc đột xuất hằng năm.

Được làm việc trong môi trường văn minh, hiện đại, chú trọng và định hướng, tạo điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

Thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du câu, du lịch, giải trí trong và ngoài nước, văn minh, lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, đối tác.

Được hưởng các đãi ngộ đặc biệt khác của Công ty: Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, thâm niên, hỗ trợ, tài trợ cho CBNV, gia đình CBNV khi gặp khó khăn, thiên tai (bão, lũ...), dịch bệnh ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

