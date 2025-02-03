Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Sapphire media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Sapphire media
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Sapphire media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn 17, đường 11 sunrise K, khu ĐT The manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty.
Tạo kênh, làm thumb, đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch.
Phân tích đánh giá các trend trên thị trường, nghiên cứu kênh đối thủ cùng chủ đề, từ đó đề xuất kế hoạch nội dung theo tuần.
Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.
Phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics.......
Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị kênh Youtube, TikTok, ... hiểu biết về thuật toán, chính sách của Youtube.
Nhiệt tình, trung thực, chân thành, trách nhiệm, có kỷ luật, đạo đức tốt, tự tin, năng động

Tại Công ty Cổ phần Sapphire media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8-10M
Thưởng KPI 5-10% lương hàng tháng
Thưởng quý/ năm theo doanh thu của kênh
Thưởng chuyên cần 200k/tháng
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương chính thức (trong thời gian thử việc tùy theo năng lực làm việc thực tế thời gian thử việc có thể rút ngắn xuống 01 tháng, hưởng full lương nếu thử việc xuất sắc)
Thưởng lễ, tết, nghỉ phép năm
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Nâng cấp năng lực, phát triển bản thân theo kế hoạch đào tạo của công ty
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm
Môi trường chuyên nghiệp thân thiện trẻ trung năng động
Được trang bị đầy đủ máy tính hiện đại phục vụ cho công việc

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16TM3B Block 6, khu đô thị The manor Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

