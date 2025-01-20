Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Quản lý học viên tại KTX

Hướng dẫn và rèn luyện cho học viên thực hiện đúng nội quy công ty.

Xử lý vi phạm của học viên tại trung tâm đào tạo

Quản lý việc học tập, sinh hoạt và nề nếp của học viên tại kí túc xá: học tối tại phòng nội trú, học tối tại phòng sinh hoạt chung, vệ sinh phòng ở, rèn luyện thể lực, ...

Hướng dẫn và quản lý việc vệ sinh, nội vụ vệ sinh trong thời gian học viên sinh hoạt và học tập tại ký túc xá.

Hỗ trợ trưởng phòng đào tạo, trưởng ban quản lý học viên, bao quát và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học viên, nắm bắt kịp thời và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Báo cáo công việc hàng ngày: việc nội vụ vệ sinh, điểm danh, báo cáo học viên vắng vào cuối ngày.

Hỗ trợ các phòng ban khi cần.

2. Quản lý cơ sở vật chất

Quản lý trang thiết bị và hướng dẫn học viên sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty cung cấp.

Kiểm tra tình trạng sử dụng cơ sở vật chất tại trung tâm, sửa chữa trang thiết bị hỏng hóc (bóng điện, quạt, ống nước, ...) và đề xuất mua mới hoặc thuê thợ sửa chữa nếu cần thiết theo đúng quy trình.

3. Quản lý hệ thống phòng học, an ninh, an toàn tại trung tâm

Quản lý khóa và mở hệ thống phòng học, phòng ban làm việc tại trung tâm theo đúng giờ giấc quy định.

Kiểm tra và đảm bảo an ninh, an toàn tại trung tâm.

Kịp thời liên hệ với bảo vệ của trường nếu xảy ra va chạm hoặc trường hợp cần thiết.

Một số công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn Nam từ độ tuổi 26 tuổi trở lên

Có kiến thức về nghiệp vụ và có trên 01 năm kinh nghiệm làm việc.

Cẩn thận và tỉ mỉ.

Tinh thần kết nối đội nhóm tốt, tạo dựng văn hóa đội nhóm.

Kỹ năng báo cáo, lên kế hoạch tốt.

Có thể ở lại trung tâm đào tạo 24/24 để phục vụ cho công việc (Công ty cung cấp chỗ ở).

Biết sử dụng word, excel.

Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 VND + Phụ cấp ăn trưa 720.000 VND + Phụ cấp xăng xe 200.000 VND. Đảm bảo quỹ thu nhập từ 150 triệu - 220 triệu/năm.

Công ty cung cấp chỗ ở.

Đóng BHXH sau thử việc, thưởng lễ tết, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.

Được hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm.

Được hỗ trợ khám sức khỏe 1.700.000vnđ/năm.

Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết dương, Tết âm theo chế độ công ty.

Tháng lương thứ 13, thưởng cổ phần dựa trên lợi nhuận của công ty.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước theo quy định công ty.

Khu vực pantry giải trí, thư giãn.

Làm việc tại AVT Group, đơn vị hơn 12 năm dẫn đầu về du học nghề và đào tạo có thâm niên và thương hiệu du học Hàn và Đức tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.