Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai,, Hai Bà Trưng, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và chịu trách nhiệm tất cả công việc của phòng Marketing.
Đề xuất và triển khai thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, khai thác khách hàng nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.
Nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường, sản phẩm, các chiến dịch Marketing để lựa chọn công cụ Marketing và cách thức triển khai hiệu quả cho từng dự án.
Trực tiếp làm việc cùng các đối tác, chủ đầu tư; đảm bảo tính chuẩn xác và chiến lược trong hoạt động Marketing của Công ty.
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tư liệu, hình ảnh, nhận diện của Công ty và các dự án phụ trách, tài liệu bán hàng, quản trị thương hiệu.
Phối hợp triển khai các hoạt động marketing cho dự án nhằm phục vụ công tác bán hàng như: Digital, hệ thống ấn phẩm công cụ truyền thông, tổ chức sự kiện,...và đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Quản lý, kiểm soát và tối ưu ngân sách hoạt động Marketing được phê duyệt theo tháng/ quý/ năm.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các cơ quan truyền thông, tổ chức và đối tác có liên quan đến hoạt động của Marketing của Công ty.
Quản trị và phát triển đội ngũ bộ phận Marketing.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai các hoạt động truyền thông cho Công ty.
Cập nhật báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý phòng Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm ngành BĐS, ngành hàng kinh doanh tương đương: Ngân hàng, Oto, Bảo hiểm,...; thế mạnh Digital MKT là một lợi thế.
Tư duy đón đầu thị trường, am hiểu và nhạy bén với thị trường Bất động sản, thế mạnh Digital Marketing.
Có kiến thức sâu rộng về Marketing và các công cụ Marketing hiệu quả.
Chủ động trong công việc, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao.
Hoạt giao, có khả năng thuyết trình trước đám đông, nhạy bén thị trường, am hiểm chuyên môn, hướng ngoại, tử tế, có kỹ năng quản trị tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực + Thưởng định kỳ + Hoa hồng dự án.
Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hoặc định kỳ theo quy định Công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng Lễ tết, nghỉ phép năm, cấp đồng phục, chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản.
Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, du lịch hàng năm.
Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Hệ thống văn phòng hiện đại, coffee miễn phí mỗi ngày, tham gia hằng tuần các câu lạc bộ thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Century, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

