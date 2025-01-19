Tuyển Quản lý Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BQL Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gặp gỡ, tư vấn và hướng dẫn cư dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký thi công;

- Phối hợp với thiết kế kiểm soát hồ sơ xin phép, trao đổi với tư vấn thiết kế của cư dân với các hạng mục thay đổi so với thiết kế ban đầu. Tư vấn thuyết phục điều chỉnh các phương án phù hợp với Quy định và mỹ quan chung của khu đô thị;

- Giám sát toàn bộ quá trình đăng ký thi công, bắt đầu thi công và hoàn thiện thi công để kiểm soát sai phạm thi công;

- Quản lý hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến phê duyệt thi công tại khu đô thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quản lý đô thị;

- Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên tại các Công ty Kiến trúc, Công ty quản lý BĐS...

- Nắm rõ công việc xây dựng và hoàn thiện nội thất; kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, nắm bắt pháp lý căn hộ;

- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, cẩn thận, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh trên thị trường

- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...;

- Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên nhằm nâng cao nghiệp vụ;

- Ký HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin