Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - T5 khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp, rà soát phương án biện pháp thi công do bộ phận đấu thầu lập trong giai đoạn đấu thầu. Đảm bảo BPTC phù hợp và hiệu quả.

- Triển khai các công tác liên quan đến biện pháp thi công khi được yêu cầu.

- Hỗ trợ triển khai các công tác liên quan đến đo bóc khối lượng BP khi được yêu cầu.

- Kiểm tra rà soát khối lượng biện pháp do các bộ phận khác thực hiện.

- Kiểm tra kiểm soát việc thi công tại các dự án đảm bảo tuân thủ theo biện pháp được duyệt.

- Các công tác nội nghiệp tại phòng. Tham mưu xây dựng, cải tiến hệ thống quy trình văn bản, quản lý hồ sơ, soạn thảo, in ấn, bàn giao tài liệu.

- Các công tác khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp,...

- Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit

- Có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, lập BPTC các dự án dân dụng và công nghiệp;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn, tính gắn kết lâu dài;

- Nắm vững các quy định pháp luật về xây dựng, tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng hiện hành và các quy định liên quan;

- Khả năng trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, có tư duy hệ thống;

- Kỹ năng phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề, làm báo cáo tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực, lương tháng 13

- Tham gia BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm.

- Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin