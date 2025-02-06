Tuyển Quản lý Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Mức lương
1 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: teambuilding, du lịch,.....

- Mua hàng với mức ưu đãi dành riêng cho CBCNV

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, sáng tạo, hòa đồng., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 1 - 10 Triệu

- Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động của khu vực quản lý, chịu trách nhiệm đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu.
-
- Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên tại khu vực theo chính sách thủ tục nhân sự của Công ty (Sắp xếp - phân công, khen thưởng - kỷ luật,..)
- Đề xuất và triển khai chính sách bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng tại các địa bàn phụ trách quản lý, xây dựng các chương trình khuyến mại, các chính sách thúc đẩy bán hàng theo Tháng và Quý
- Lập kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.
- Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý, bảo toàn vốn và tài sản của Công ty bàn giao.
- Giám sát kết quả của cả chi nhánh, lập báo cáo kế hoạch chiến lược, kết quả công việc theo tháng/quý/năm, và kết quả các chiến dịch
- Thu thập thông tin và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 1 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực các ngành dịch vụ
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH/CH các chuyên ngành: quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,...
- Kinh nghiệm làm quản lý khu vực, quản lý cửa hàng, trợ lý giám đốc hoặc một vị trí quản lý tương tự khác
- Am hiểu về thời trang nói riêng và ngành dịch vụ nói chung;
- Kiến thức tốt về chuỗi bán lẻ ngành tiêu dùng (điểm cộng ngành thời trang nữ);
- Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển nhân viên, giám sát thực hiện kế hoạch;
- Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm.
- Tố chất kinh doanh, định hướng mục tiêu chiến lược.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 1 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, ngõ 4, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

