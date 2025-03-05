Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Số 2 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP , Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi

- Giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu vào.

- Kiểm tra vệ sinh dụng cụ, nơi làm việc

- Kiểm tra, giám sát sơ chế, chế biến món ăn theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Báo cáo tồn kho, xuất , nhập hàng thực phẩm và hàng kho giao cho nhân viên làm

- Có kinh nghiệm quản lý từ 15-30 nhân sự

- Có kỹ năng quản lý nhà hàng, khách sạn

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng anh hoặc trung, biết sử dụng vi tính

Hỗ trợ xe đưa đón cho CBNV ở xa

Thưởng hiệu quả công việc, năng suất, thâm niên

Các chế độ nghỉ phép, BHXH theo quy định của nhà nước

