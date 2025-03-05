Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Số 2 Đại Lộ Hữu Nghị, KCN VSIP , Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sát, kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu vào.
- Kiểm tra vệ sinh dụng cụ, nơi làm việc
- Kiểm tra, giám sát sơ chế, chế biến món ăn theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Báo cáo tồn kho, xuất , nhập hàng thực phẩm và hàng kho giao cho nhân viên làm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm quản lý từ 15-30 nhân sự
- Có kỹ năng quản lý nhà hàng, khách sạn
- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng tiếng anh hoặc trung, biết sử dụng vi tính
Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ xe đưa đón cho CBNV ở xa
Thưởng hiệu quả công việc, năng suất, thâm niên
Các chế độ nghỉ phép, BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
