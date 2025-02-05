Tuyển Quản lý Công Ty CP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Nguyên Trường làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: BT5 - 12, Đường Số 1, Khu đô thị TNR Đông Mỹ, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì hoặc trực tiếp thực hiện các công việc về lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai theo quy trình quy phạm hiện hành gồm:

- Đo đạc, lập bản đồ địa hình các tỷ lệ;

- Đo đạc, lập trích đo, trích lục địa chính;

- Lập hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai.

- Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Thi công cắm mốc ranh giới quy hoạch, chỉ giới quy hoạch, mốc phân lô, mốc tim đường.

- Tham gia một số công việc khác về chuyên môn của mình khi ban lãnh đạo giao việc.

- Các hoạt động khác của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Trắc địa, Địa chính, Quản lý đất đai;

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Office, Gcadas, ... hoặc các phần mềm chuyên ngành khác;

Tại Công Ty CP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Nguyên Trường Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và trải nghiệm)

-BHXH ngay khi ký HĐLĐ theo quy định

- Thưởng Các dịp Tết dương lịch, 30/4-01/5, 2/9, Tết âm lịch, chuyên cần, đánh giá hàng quý

- Du lịch 1 năm/lần, teambuliding, các ngày trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật

- Được Các chương trình đào tạo chuyên môn, và cung cấp lộ trình phát triển sự nghiệp, lộ trình học tập rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Nguyên Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.