Tuyển Sales Manager Công ty CP Phú Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

TỔNG QUAN CÔNG VIỆC

Regional Sales Manager (HORECA channel) chịu trách nhiệm phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nguyên liệu thực phẩm trong ngành Bakery, tập trung vào kênh HORECA ở miền Nam. Vị trí này đòi hỏi ứng viên am hiểu thị trường ngành bánh, cùng khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng B2B để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

• Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng B2B trong kênh HORECA (nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh, chuỗi café, catering) thị trường miền Nam.

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nguyên liệu thực phẩm (bakery) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, khách hàng quan trọng.

• Đàm phán và ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều khoản thương mại được thực hiện theo đúng quy định.

• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian và chất lượng.

• Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và các vấn đề phát sinh liên quan đến thị trường.