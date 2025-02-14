Tuyển Sales Manager Công ty CP Phú Mai Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty CP Phú Mai Anh
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty CP Phú Mai Anh

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty CP Phú Mai Anh

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 168 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

TỔNG QUAN CÔNG VIỆC
Regional Sales Manager (HORECA channel) chịu trách nhiệm phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nguyên liệu thực phẩm trong ngành Bakery, tập trung vào kênh HORECA ở miền Nam. Vị trí này đòi hỏi ứng viên am hiểu thị trường ngành bánh, cùng khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng B2B để đạt được chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
• Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng B2B trong kênh HORECA (nhà hàng, khách sạn, tiệm bánh, chuỗi café, catering) thị trường miền Nam.
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm nguyên liệu thực phẩm (bakery) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác, khách hàng quan trọng.
• Đàm phán và ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều khoản thương mại được thực hiện theo đúng quy định.
• Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian và chất lượng.
• Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách hàng và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và các vấn đề phát sinh liên quan đến thị trường.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP Phú Mai Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phú Mai Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phú Mai Anh

Công ty CP Phú Mai Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 168 Đường A4, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

