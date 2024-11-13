Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần KingAzone làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần KingAzone
- Cần Thơ: Tòa nhà Hồng Phúc (Mới) Số 42
- 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn bán hàng với các nhà bán lẻ (Khu vực Tây Nam Bộ) để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng;
Triển khai các hoạt động tạo nhu cầu thị trường trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ, hội thảo kỹ thuật với nông dân;
Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn;
Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
Là cầu nối giữa khách hàng với công ty;
Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ chuyên môn:
2. Kỹ năng:
Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel
Kỹ năng: lập báo cáo, đào tạo, huấn luyện
3. Phẩm chất cá nhân:
Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
Chịu được áp lực cao trong công việc
4. Yêu cầu khác:
Có laptop cá nhân để hỗ trợ quá trình làm việc
Không ngại di chuyển (thường xuyên đi công tác các tỉnh miền Tây Nam Bộ)
Độ tuổi: 21 - 35 tuổi
Tại Công ty Cổ phần KingAzone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: LCB 8 triệu đồng + Thưởng theo năng lực (Thu nhập 8 – 20 triệu đồng)
Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
Thời gian thử việc: 2 tháng, được hưởng 85% lương cơ bản trong thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KingAzone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
