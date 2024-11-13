Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần KingAzone làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Tòa nhà Hồng Phúc (Mới) Số 42 - 48 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn bán hàng với các nhà bán lẻ (Khu vực Tây Nam Bộ) để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng;

Triển khai các hoạt động tạo nhu cầu thị trường trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ, hội thảo kỹ thuật với nông dân;

Thực hiện việc triển khai kinh doanh, tư vấn chốt đơn;

Tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ;

Là cầu nối giữa khách hàng với công ty;

Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

Làm báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên: ngành Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật hoặc các ngành có liên quan.

2. Kỹ năng:

Ưu tiên có kinh nghiệm sales, PB, nhân viên bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, và xử lý vấn đề tốt;

Có khả năng sáng tạo, tư duy làm việc độc lập;

Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel

Kỹ năng: lập báo cáo, đào tạo, huấn luyện

3. Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ

Chịu được áp lực cao trong công việc

4. Yêu cầu khác:

Có laptop cá nhân để hỗ trợ quá trình làm việc

Không ngại di chuyển (thường xuyên đi công tác các tỉnh miền Tây Nam Bộ)

Độ tuổi: 21 - 35 tuổi

Tại Công ty Cổ phần KingAzone Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Mức lương: LCB 8 triệu đồng + Thưởng theo năng lực (Thu nhập 8 – 20 triệu đồng)

Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

Thời gian thử việc: 2 tháng, được hưởng 85% lương cơ bản trong thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KingAzone

