Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cộng Hòa Tân Bình - VGC, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị sản phẩm tour, quảng cáo, phát triển thương hiệu công ty.

-Chăm sóc, làm việc, tư vấn khách chương trình tour, làm hợp đồng, thanh lý đến khi kết thúc giao dịch, kết thúc tour với khách.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng ngành Du lịch, marketing…đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm và nguồn khách trong lĩnh vực du lịch trong nước, nước ngoài.

- Có khả năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và độc lập tốt

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale du lịch hoặc điều hành tối thiểu 1 - 2 năm

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1/Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

2/ Mức lương thỏa thuận từ 8– 10 triệu/tháng tùy vào hồ sơ mỗi cá nhân

3/Được xét thưởng theo từng đoàn đem về được, mức hoa hồng được chi là từ 10 – 20% lợi nhuận đoàn sau thuế, ngoài ra được thưởng theo quý, theo hiệu quả làm việc và kết quả kinh doanh

4/Được đóng BHXH khi ký HĐLĐ

5/Được xét tăng lương hàng năm

6/Các chế độ: nghỉ và thưởng các ngày Lễ Tết;

7/Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản, sinh nhật cá nhân…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin