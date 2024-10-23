Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH QUALITEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 32 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu ý: công việc không training kỹ năng logistic, hải quan.

Tìm kiếm và tổng hợp thông tin, liên hệ đối tác, chat với khách hàng (dùng Tiếng Anh 100%) Follow up đơn hàng xuất khẩu khi đơn hàng kết thúc Không yêu cầu kinh nghiệm, tiếng Anh giỏi là 1 lợi thế Ưu tiên có kinh nghiệm SALE Thực tập 3 tháng Phụ cấp: 2.000.000 VNĐ/ tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ứng viên chuẩn bị ra trường hoặc đã tốt nghiệp không quá 2 năm kinh nghiệm, các ngành liên quan đến xuất khẩu, kinh doanh, hoặc quản trị.

· Đam mê lĩnh vực bán hàng và có định hướng rõ ràng trong công việc.

· Giỏi tiếng Anh để có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả.

· Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó, nhưng ưu tiên ứng viên có khả năng học hỏi nhanh và làm việc chăm chỉ.

· Có thể cam kết thời gian thực tập 3 tháng.

. Sẵn sàng làm việc ở công ty startup, và chịu được áp lực doanh số bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo miễn phí về xuất khẩu và chứng từ Hưởng % hoa hồng bán hàng Tham gia hoạt động ngoại khóa và cơ hội công tác nước ngoài Môi trường làm việc năng động và cơ hội tuyển dụng chính thức lương cao, phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX

