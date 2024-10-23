Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH QUALITEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUALITEX
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY TNHH QUALITEX

Sales xuất khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales xuất khẩu Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 32 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Lưu ý: công việc không training kỹ năng logistic, hải quan.
Tìm kiếm và tổng hợp thông tin, liên hệ đối tác, chat với khách hàng (dùng Tiếng Anh 100%) Follow up đơn hàng xuất khẩu khi đơn hàng kết thúc Không yêu cầu kinh nghiệm, tiếng Anh giỏi là 1 lợi thế Ưu tiên có kinh nghiệm SALE Thực tập 3 tháng Phụ cấp: 2.000.000 VNĐ/ tháng
Tìm kiếm và tổng hợp thông tin, liên hệ đối tác, chat với khách hàng (dùng Tiếng Anh 100%)
Follow up đơn hàng xuất khẩu khi đơn hàng kết thúc
Không yêu cầu kinh nghiệm, tiếng Anh giỏi là 1 lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm SALE
Thực tập 3 tháng
Phụ cấp: 2.000.000 VNĐ/ tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Ứng viên chuẩn bị ra trường hoặc đã tốt nghiệp không quá 2 năm kinh nghiệm, các ngành liên quan đến xuất khẩu, kinh doanh, hoặc quản trị.
· Đam mê lĩnh vực bán hàng và có định hướng rõ ràng trong công việc.
· Giỏi tiếng Anh để có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả.
· Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó, nhưng ưu tiên ứng viên có khả năng học hỏi nhanh và làm việc chăm chỉ.
· Có thể cam kết thời gian thực tập 3 tháng.
. Sẵn sàng làm việc ở công ty startup, và chịu được áp lực doanh số bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo miễn phí về xuất khẩu và chứng từ Hưởng % hoa hồng bán hàng Tham gia hoạt động ngoại khóa và cơ hội công tác nước ngoài Môi trường làm việc năng động và cơ hội tuyển dụng chính thức lương cao, phúc lợi tốt
Đào tạo miễn phí về xuất khẩu và chứng từ
Hưởng % hoa hồng bán hàng
Tham gia hoạt động ngoại khóa và cơ hội công tác nước ngoài
Môi trường làm việc năng động và cơ hội tuyển dụng chính thức lương cao, phúc lợi tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUALITEX

CÔNG TY TNHH QUALITEX

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Tp Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

