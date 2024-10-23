Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH QUALITEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales xuất khẩu Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX
- Hồ Chí Minh: Số 32 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, P Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
Lưu ý: công việc không training kỹ năng logistic, hải quan.
Lưu ý: công việc không training kỹ năng logistic, hải quan.
Tìm kiếm và tổng hợp thông tin, liên hệ đối tác, chat với khách hàng (dùng Tiếng Anh 100%)
Follow up đơn hàng xuất khẩu khi đơn hàng kết thúc
Không yêu cầu kinh nghiệm, tiếng Anh giỏi là 1 lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm SALE
Thực tập 3 tháng
Phụ cấp: 2.000.000 VNĐ/ tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Đam mê lĩnh vực bán hàng và có định hướng rõ ràng trong công việc.
· Giỏi tiếng Anh để có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả.
· Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó, nhưng ưu tiên ứng viên có khả năng học hỏi nhanh và làm việc chăm chỉ.
· Có thể cam kết thời gian thực tập 3 tháng.
. Sẵn sàng làm việc ở công ty startup, và chịu được áp lực doanh số bán hàng.
Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo miễn phí về xuất khẩu và chứng từ
Hưởng % hoa hồng bán hàng
Tham gia hoạt động ngoại khóa và cơ hội công tác nước ngoài
Môi trường làm việc năng động và cơ hội tuyển dụng chính thức lương cao, phúc lợi tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUALITEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
