Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ, khai thác nhu cầu của khách hàng Quốc tế (Data có sẵn)

Báo giá, theo dõi và chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình trao đổi

Liên hệ và đàm phán với nhà cung cấp theo yêu cầu đơn hàng

Tham gia quản lý và đăng bài trên các nền tảng hiện có của công ty (Alibaba, LinkedIn, Facebook, v.v)

Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa

Tham gia các chuyến công tác tham quan nhà máy khi được phân công

Làm các công việc khác được giao (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Các bạn sinh viên năm cuối, sắp ra trường hoặc mới ra trường, có định hướng lâu dài theo ngành Xuất nhập khẩu

Làm được fulltime (có thể chấp nhận ứng viên còn một vài môn học trên trường)

Có thể sử dụng Tiếng Anh để làm việc với khách hàng nước ngoài

Có laptop cá nhân

Có khả năng tìm kiếm khách hàng, đàm phán thương mại là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc

Ưu tiên ứng viên nam, độ tuổi từ 2001-2003

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng được thoả thuận + Hoa hồng trên mỗi đơn hàng + Thưởng lễ, tết + Phụ cấp khi đi công tác

Tham gia thực tế vào quy trình hoạt động Sales xuất khẩu của Doanh nghiệp

Được training các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong Thương mại quốc tế

Nâng cao các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, kỹ năng ngoại ngữ…

Cung cấp số liệu và dấu thực tập; có thể được xét lên Nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập

Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty

Văn phòng làm việc hiện đại, văn hoá công ty trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

