Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales xuất khẩu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ, khai thác nhu cầu của khách hàng Quốc tế (Data có sẵn)
Báo giá, theo dõi và chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình trao đổi
Liên hệ và đàm phán với nhà cung cấp theo yêu cầu đơn hàng
Tham gia quản lý và đăng bài trên các nền tảng hiện có của công ty (Alibaba, LinkedIn, Facebook, v.v)
Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
Tham gia các chuyến công tác tham quan nhà máy khi được phân công
Làm các công việc khác được giao (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối tượng: Các bạn sinh viên năm cuối, sắp ra trường hoặc mới ra trường, có định hướng lâu dài theo ngành Xuất nhập khẩu
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng được thoả thuận + Hoa hồng trên mỗi đơn hàng + Thưởng lễ, tết + Phụ cấp khi đi công tác
Tham gia thực tế vào quy trình hoạt động Sales xuất khẩu của Doanh nghiệp
Được training các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong Thương mại quốc tế
Nâng cao các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, kỹ năng ngoại ngữ…
Cung cấp số liệu và dấu thực tập; có thể được xét lên Nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập
Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty
Văn phòng làm việc hiện đại, văn hoá công ty trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
