Tuyển Sales xuất khẩu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Sales xuất khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales xuất khẩu Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales xuất khẩu Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ, khai thác nhu cầu của khách hàng Quốc tế (Data có sẵn)
Báo giá, theo dõi và chăm sóc khách hàng xuyên suốt quá trình trao đổi
Liên hệ và đàm phán với nhà cung cấp theo yêu cầu đơn hàng
Tham gia quản lý và đăng bài trên các nền tảng hiện có của công ty (Alibaba, LinkedIn, Facebook, v.v)
Làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa
Tham gia các chuyến công tác tham quan nhà máy khi được phân công
Làm các công việc khác được giao (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Các bạn sinh viên năm cuối, sắp ra trường hoặc mới ra trường, có định hướng lâu dài theo ngành Xuất nhập khẩu
Làm được fulltime (có thể chấp nhận ứng viên còn một vài môn học trên trường)
Có thể sử dụng Tiếng Anh để làm việc với khách hàng nước ngoài
Có laptop cá nhân
Có khả năng tìm kiếm khách hàng, đàm phán thương mại là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc
Ưu tiên ứng viên nam, độ tuổi từ 2001-2003

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng được thoả thuận + Hoa hồng trên mỗi đơn hàng + Thưởng lễ, tết + Phụ cấp khi đi công tác
Tham gia thực tế vào quy trình hoạt động Sales xuất khẩu của Doanh nghiệp
Được training các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trong Thương mại quốc tế
Nâng cao các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, kỹ năng ngoại ngữ…
Cung cấp số liệu và dấu thực tập; có thể được xét lên Nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập
Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty
Văn phòng làm việc hiện đại, văn hoá công ty trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

