Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 1 - 2 USD

Tham gia nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới ETL, Tích hợp khai thác và phát triển dữ liệu lớn. Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao. Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng. Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, thiết kế dữ liệu lớn cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại Ngân hàng. Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống ETL, tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông, Toán-Tin Có kinh nghiệm làm việc về các hệ thống big data, Data-warehouse, sử dụng các mã nguồn mở trên hệ sinh thái Hadoop ecosystem như spark, spark-streaming, spark-SQL, hive, hbase, Kafka... Có kinh nghiệm làm việc cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo ngôn ngữ lập trình Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc SQL, NoSQL Ít nhất 4 năm lập trình ngôn ngữ lập trình Java/Python/Scala, SQL trong việc sử lý dữ liệu Hiểu về các mô hình thiết kế dữ liệu lớn, công nghệ trong lĩnh vực dữ liệu đang là xu hướng thế giới Khả năng phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu lớn, tối ưu job xử lý dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc Khả năng thiết kế Tích hợp dữ liệu thời gian thực

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào các siêu dự án trọng điểm, có vốn đầu tư trên 2000 tỉ đồng. định hình tương lai của Ngân hàng Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo khi tham gia toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, phát triển cho đến khi triển khai thực tế. Làm việc cùng những đối và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như BCG, McKinsey, IBM, AWS, Temenos Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua việc trải nghiệm các kiến trúc và công nghệ mới nhất, tiếp cận với nhiều domain khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng để thúc đẩy khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức phức tạp của ngành ngân hàng. Giờ làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái Văn phòng thiết kế theo phong cách Agile với không gian mở, bố trí linh hoạt, nhiều cây xanh, khu vực nghỉ ngơi thư giãn và pantry đầy đủ tiện nghi.

Gói thu nhập từ 15 đến 18 tháng lương/năm (có thưởng dự án tùy vị trí công việc). Nhận mức offer cạnh tranh nếu có năng lực vượt trội. Được vay vốn ngân hàng lãi suất thấp, mua cổ phiếu giá ưu đãi theo chương trình dành cho người nội bộ. Kèm thêm gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp - MSB care, nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương Làm việc trong “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” được vinh danh 3 năm liên tiếp bởi Hiệp hội Ngân hàng và Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

