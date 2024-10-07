Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Tham gia nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp công nghệ liên quan tới ETL, Tích hợp khai thác và phát triển dữ liệu lớn. Rà soát thiết kế hệ thống dữ liệu hiện tại để tìm ra các ưu nhược điểm, đánh giá rủi ro của mô hình hiện tại và đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao. Thường xuyên cập nhật các công nghệ mới, mô hình dữ liệu hiện đại, so sánh phân tích đưa ra các giải pháp tối ưu phù hợp để có thể áp dụng vào hệ thống hiện tại của Ngân hàng. Hỗ trợ phân tích, tư vấn về giải pháp, thiết kế dữ liệu lớn cho các hệ thống, ứng dụng được phát triển và triển khai tại Ngân hàng. Xây dựng, kiểm soát, triển khai và nâng cấp hệ thống ETL, tích hợp, khai thác và phát triển dữ liệu lớn
Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông, Toán-Tin Có kinh nghiệm làm việc về các hệ thống big data, Data-warehouse, sử dụng các mã nguồn mở trên hệ sinh thái Hadoop ecosystem như spark, spark-streaming, spark-SQL, hive, hbase, Kafka... Có kinh nghiệm làm việc cơ sở dữ liệu lớn, thành thạo ngôn ngữ lập trình Cơ sở Dữ liệu cấu trúc hoặc phi cấu trúc SQL, NoSQL Ít nhất 4 năm lập trình ngôn ngữ lập trình Java/Python/Scala, SQL trong việc sử lý dữ liệu Hiểu về các mô hình thiết kế dữ liệu lớn, công nghệ trong lĩnh vực dữ liệu đang là xu hướng thế giới Khả năng phân tích, thiết kế hệ thống dữ liệu lớn, tối ưu job xử lý dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc Khả năng thiết kế Tích hợp dữ liệu thời gian thực
Tham gia vào các siêu dự án trọng điểm, có vốn đầu tư trên 2000 tỉ đồng. định hình tương lai của Ngân hàng Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo khi tham gia toàn bộ vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, phát triển cho đến khi triển khai thực tế. Làm việc cùng những đối và nhà cung cấp giải pháp hàng đầu như BCG, McKinsey, IBM, AWS, Temenos Nâng cao kỹ năng chuyên môn thông qua việc trải nghiệm các kiến trúc và công nghệ mới nhất, tiếp cận với nhiều domain khác nhau trong lĩnh vực ngân hàng để thúc đẩy khả năng sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức phức tạp của ngành ngân hàng. Giờ làm việc linh hoạt, trang phục thoải mái Văn phòng thiết kế theo phong cách Agile với không gian mở, bố trí linh hoạt, nhiều cây xanh, khu vực nghỉ ngơi thư giãn và pantry đầy đủ tiện nghi.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

