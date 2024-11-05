Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Xuân La, Tây Hồ, Tây Hồ

Tham gia hoạt động brainstorm đưa ra concept cho dự án và triển khai các key visual, artwork mô phỏng ý tưởng

Kết hợp cùng team Copywriter hoặc team Account sáng tạo các thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng (chủ yếu là các nội dung trên kênh digital như social media post, digital banner, infographic,... và một số ấn phẩm marketing khác như tờ rơi, standee, brochure, ...)

Nghiên cứu về hành vi/insight của khách hàng trên kênh digital đứng trên góc độ của designer bao gồm:

Các xu hướng thiết kế nói chung & trên kênh digital nói riêng

Cách thức tiếp cận thông tin của của người tiêu dùng dưới góc độ hình ảnh

Cách thức truyền tải và tối ưu thông điệp bằng hình ảnh trên kênh digital

Hỗ trợ team với các công việc chuyên môn khác.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Designer, từng làm việc tại Agency là lợi thế

Có kỹ năng tốt về graphic design, motion Graphic hoặc multimedia design; thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere

Có khả năng sáng tạo, tư duy thiết kế; hiểu biết về thiết kế thân thiện người dùng và tối ưu hình ảnh dùng cho quảng cáo digital

Có kiến thức về bố cục, màu sắc trong đồ họa; có khả năng vẽ phác thảo ý tưởng bằng tay là một lợi thế

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 15 - 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng dự án

15 - 20 triệu/tháng

thưởng

Lương tháng thứ 13, review lương 1 lần/năm

Tham gia BHXH và các chế độ nghỉ lễ, Tết khác

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát huy và thể hiện khả năng bản thân

Các quyền lợi khác:

Hưởng chính sách đào tạo bên ngoài theo lộ trình phát triển nghề nghiệp

Tham dự các Hội thảo & các khóa học online miễn phí theo cơ chế chung của công ty

Được đào tạo nội bộ về kiến thức cập nhật của ngành hoặc các kiến thức chuyên môn & kỹ năng mềm hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

