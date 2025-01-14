Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
KEY RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
• Administer and operate the Laboratory Information System (LIS).
• Quản trị và vận hành hệ thống Laboratory Information System (LIS).
• Collaborate with vendors to implement new LIS systems, including data migration from legacy systems.
• Phối hợp với nhà cung cấp để triển khai hệ thống LIS mới, bao gồm migration dữ liệu từ hệ thống cũ.
• Develop, deploy, and optimize software operational processes.
• Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa quy trình vận hành phần mềm.
• Train and support users during system utilization.
• Đào tạo và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.
• Monitor system performance and propose improvements or upgrades when necessary.
• Giám sát hiệu suất và đưa ra đề xuất cải thiện hoặc nâng cấp phần mềm khi cần thiết.
• Perform system testing and ensure compliance with regulations on data security and healthcare data.
• Thực hiện kiểm thử hệ thống và đảm bảo tuân thủ quy định về bảo mật và dữ liệu y tế.
• Other as assigned.
• Các công việc được giao khác.
