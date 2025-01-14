Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KEY RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

• Administer and operate the Laboratory Information System (LIS).

• Quản trị và vận hành hệ thống Laboratory Information System (LIS).

• Collaborate with vendors to implement new LIS systems, including data migration from legacy systems.

• Phối hợp với nhà cung cấp để triển khai hệ thống LIS mới, bao gồm migration dữ liệu từ hệ thống cũ.

• Develop, deploy, and optimize software operational processes.

• Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa quy trình vận hành phần mềm.

• Train and support users during system utilization.

• Đào tạo và hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

• Monitor system performance and propose improvements or upgrades when necessary.

• Giám sát hiệu suất và đưa ra đề xuất cải thiện hoặc nâng cấp phần mềm khi cần thiết.

• Perform system testing and ensure compliance with regulations on data security and healthcare data.

• Thực hiện kiểm thử hệ thống và đảm bảo tuân thủ quy định về bảo mật và dữ liệu y tế.

• Other as assigned.

• Các công việc được giao khác.