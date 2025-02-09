Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Chasqui Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 27 Triệu

Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Chasqui Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 27 Triệu

Công ty TNHH Chasqui Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty TNHH Chasqui Việt Nam

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH Chasqui Việt Nam

Mức lương
12 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà AT số 9 ngõ 7 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 12 - 27 Triệu

Tham gia dự án phát triển phần mềm dưới sự chỉ đạo và sắp xếp của Quản lý
Phối hợp chặt chẽ với Quản lý dự án và team dev để đưa ra các ý tưởng và giải pháp cho việc phát triển các tính năng mới.
Đọc hiểu, phân tích và triển khai các yêu cầu của khách hàng
Viết code, test code, debug, fix bug, maintain code
Tạo tài liệu kĩ thuật hỗ trợ các thành viên khác trong team, bảo trì,...
Các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Bằng Cử nhân về CNTT / Khoa học Máy tính.
Có từ 4 năm kinh nghiệm lập trình trở lên với Ruby on rails hoặc Có kinh nghiệm với Laravel (PHP), Fuel PHP, Django (Python),
Ruby on rails
với Laravel (PHP), Fuel PHP, Django (Python),
Khả năng viết code, test code, debug, fix bug và maintain code.
Thành thạo các công cụ Git, Github, Gitlab,...
Hiểu biết tốt về các công nghệ front-end là điểm cộng
Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, sáng ý
Ưu tiên:
Ưu tiên biết tiếng Anh, Tiếng Nhật
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt; có tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh; chủ động và sáng tạo trong công việc.
Ham học hỏi, không ngại học hỏi tìm hiểu thêm về 1 framework/ ngôn ngữ khác (nếu dự án cần)
Có kinh nghiệm Leader là một lợi thế
Quy trình tuyển dụng:
Duyệt hồ sơ (vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh)
Làm bài test và Phỏng vấn tại văn phòng

Tại Công ty TNHH Chasqui Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc, hướng dẫn, đào tạo trực tiếp từ CTO người Nhật.
Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn; Xét tăng lương 1 năm 2 lần, review performance hàng quý; thưởng dự án; thưởng tết...
Chăm sóc sức khỏe: Được Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Teambuilding, du lịch hằng năm.
Hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật về: nghỉ phép năm, bảo hiểm, làm thêm giờ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chasqui Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Chasqui Việt Nam

Công ty TNHH Chasqui Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 301, tòa nhà AT Building, số 9 ngõ 7 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

