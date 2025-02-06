Tuyển Software Engineer VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FUTURENURI, INC. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và bảo trì các ứng dụng phần mềm theo yêu cầu của dự án.

Làm việc nhóm hiệu quả, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ đồng nghiệp.

Thực hiện các bài test đơn vị và tích hợp để đảm bảo chất lượng phần mềm.

Cập nhật kiến thức và công nghệ mới liên tục để nâng cao năng lực chuyên môn.

Tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn lập trình của công ty.

Tham gia vào các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java

Có kỹ năng phát triển Java & JSP.

Có kỹ năng sử dụng cơ sở dữ liệu nguồn mở như Oracle và Postgresql.

Có kỹ năng sử dụng Shell script và trình soạn thảo Vi trong Linux.

Có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

---Ưu tiên---

Có kinh nghiệm sử dụng MiPlatform hoặc Nexacro

Có chuyên môn về THƯ VIỆN

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FUTURENURI, INC. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN FUTURENURI, INC. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.