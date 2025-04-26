Tuyển Solution Architect Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với các đối tác để đánh giá và lựa chọn mô hình hệ thống phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật, lựa chọn công nghệ và xây dựng kiến trúc hệ thống cho các sản phẩm của công ty.

Đánh giá kiến trúc hệ thống hiện tại, đề xuất các giải pháp cải tiến, đồng thời phối hợp và giám sát nhóm phát triển phần mềm trong quá trình triển khai các yêu cầu.

Nghiên cứu và cập nhật các công nghệ mới, đề xuất các sáng kiến cải tiến hệ thống phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Solution Architect

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế các hệ thống như Contact Center, AI, Cloud.

Đam mê công nghệ, thường xuyên cập nhật và tìm hiểu các xu hướng công nghệ mới.

Có kiến thức sâu và hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm cũng như kiến trúc hệ thống.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đặc biệt là trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FPT Care để khám chữa bệnh miễn phí.

Cơ hội tham gia đào tạo các chứng chỉ quốc tế của Cisco, Juniper, Microsoft, VMware, AWS, Azure, GCP, Cloudflare.....

Tham gia hoạt động company trip, gắn kết nhân viên hàng năm

Tham gia các các hoạt động của công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên.

Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin