Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Dệt may Phố Nối B - Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Sửa chữa thiết bị, máy móc các dòng máy CNC ( Okuma, Tsugami, ... )

Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các thiết bị điện.

Khắc phục lỗi phát sinh(nếu có) trong quá trình sản xuất.

Hỗ trợ thay layout vị trí máy mới,...

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sửa chữa, bảo dưỡng máy CNC

Chăm chỉ, cầu tiến

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp laptop mới cho nhân viên

Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên

Nghỉ phép có lương

Được review ít nhất 2 lần trong năm

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG

