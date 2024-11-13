Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Dệt may Phố Nối B
- Dị Sử
- Mỹ Hào
- Hưng Yên, Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Sửa chữa thiết bị, máy móc các dòng máy CNC ( Okuma, Tsugami, ... )
Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các thiết bị điện.
Khắc phục lỗi phát sinh(nếu có) trong quá trình sản xuất.
Hỗ trợ thay layout vị trí máy mới,...
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sửa chữa, bảo dưỡng máy CNC
Chăm chỉ, cầu tiến
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sửa chữa, bảo dưỡng máy CNC
Chăm chỉ, cầu tiến
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm
Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop mới cho nhân viên
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Nghỉ phép có lương
Được review ít nhất 2 lần trong năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop mới cho nhân viên
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Nghỉ phép có lương
Được review ít nhất 2 lần trong năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Cao HTVG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI