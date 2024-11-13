Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

- Thực hiện hiệu chỉnh thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, năng suất.



- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị trong nhà máy theo kế hoạch



+ Thay thế sàng nghiền, màng lọc định kỳ. Vệ sinh, bơm dầu mỡ hộp số, bi bạc, kiểm tra dây curoa, nhông xích... các máy móc thiết bị trong nhà máy.



+ Kiểm tra tình trạng hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động các thiết bị



- Thường xuyên chủ động kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống thiết bị, máy móc.



- Tiếp nhận các thông tin sự cố đột xuất liên quan đến máy móc, thiết bị trong nhà máy, lên phương án xử lý và tiến hành sửa chữa nhanh chóng.



- Lên vật tư và đề xuất vật tư thay thế/ dự phòng cho sửa chữa...



- Tìm hiểu nguyên nhân của những sự cố thường xảy ra và tìm hướng xử lý triệt để để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của nhà máy.



- Bàn giao và hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất.



- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, máy móc bảo quản các công cụ, thiết bị để chắc chắn rằng các thiết bị được hoạt động tốt.



- Trình độ chuyên môn:Chuyên ngành cơ khí, Cơ khí chế tạo, am hiểu máy móc thiết bị. Từ sơ cấp nghề trở lên.



- Trình độ tin học: Word, excell.



+ Kỹ năng nghiệp vụ: Kỹ năng liên quan thiết bị cơ khí: động cơ, quạt, kết cấu...

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.



- Tố chất:



+ Thái độ: tích cực, chủ động, trách nhiệm ...



+ Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng ...



+ Năng lực đặc biệt: Khả năng làm việc dưới áp lực cao...



Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.

- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 và ngày Chủ nhật

- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm theo chế độ của Tập đoàn

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam

