Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

1.1. Đảm bảo cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị không bị dừng ngoài kế hoạch

2. NHIỆM VỤ/ TRÁCH NHIỆM/ MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC

2.1. XÂY DỰNG LỊCH BẢO TRÌ

• Lập lý lịch cho toàn bộ cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, cập nhật thông số thiết bị vào lý lịch

• Lập danh mục cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị cần bảo trì

• Lập danh mục vật tư, thiết bị dự phòng cho cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị

• Lập lịch bảo trì chi tiết cho từng hạng mục cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị

2.2. XÂY DỰNG TÀI LIỆU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO TRÌ

• Soạn thảo các tài liệu: Quy trình bảo trì, các hướng dẫn và biểu mẫu bảo trì cho từng hạng mục cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị.

• Triển khai thực hiện kiểm tra định kỳ cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, cập nhật tình trạng vào phiếu kiểm tra/lý lịch máy, luôn nắm rõ tình trạng của cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị để chủ động trong kế hoạch bảo trì, đảm bảo không bị dừng ngoài kế hoạch.

• Triển khai và giám sát thực hiện công tác bảo trì, cập nhật các thông số trước và sau bảo trì vào lý lịch máy, các hồ sơ phiếu bảo trì, phiếu sửa chữa.

2.3. ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN

• Soạn thảo tài liệu đào tạo về an toàn, hướng dẫn vận hành và bảo trì cho bộ phận Bảo trì – Sản xuất.