Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng Trệt, Nhà Xưởng 3, Tòa nhà Hitech, Lô I3B, Đường N6, Khu CNC, Phường Tân Phú, Tp.Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh
Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
Xây dựng, phân công công việc theo tình hình sản xuất
Dự kiến, báo cáo doanh thu hàng tháng và các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi
Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing,…
Tình độ tiếng Anh tốt.
Có kinh nghiệm 3-5 năm làm trong lĩnh vực cơ khí.
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần kỷ luật.
Có kinh nghiệm về quản lý đơn hàng và sắp xếp công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng KPI theo quy định công ty.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Có lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4 &1/5; 2/9; Tết Dương Lịch...) theo quy định công ty.
Tổ chức tiệc quý, tiệc tất niên cuối năm và tặng quà sinh nhật.
Công ty hỗ trợ ăn trưa và chiều.
Được nghỉ Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của Luật.
Một năm có 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương theo quy định của Luật lao động.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa: Văn nghệ, thể thao (tổ chức đá bóng 2 lần/tháng), du lịch của Công ty.
Tăng lương vào tháng 4 hằng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Nhà xưởng số 3, Lô I-3-B, đường N6, Khu Công nghệ cao, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

