Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách sửa chữa bảo dưỡng máy theo sự phân công của cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
(Phỏng vấn đi làm ngay)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu là nam.
- Trình độ từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Cơ khí, Tự động hóa, Điện công nghiệp...
- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 ~2 năm tại vị trí kỹ thuật bảo trì trong khối doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc
- Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (tối thiểu đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật liên quan)
- Chấp nhận đi làm theo ca
- Sử dụng được tin học văn phòng: Excel, Powerpoint
- Chịu đựng được áp lực công việc.
- Ưu tiên ứng viên thường trú tại Hưng Yên và có thể đi làm sớm.
- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm có tinh thần cầu thị cao vào đào tạo
Tại Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
