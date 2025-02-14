Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách sửa chữa bảo dưỡng máy theo sự phân công của cấp trên.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

(Phỏng vấn đi làm ngay)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu là nam.

- Trình độ từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Cơ khí, Tự động hóa, Điện công nghiệp...

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 ~2 năm tại vị trí kỹ thuật bảo trì trong khối doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc

- Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (tối thiểu đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật liên quan)

- Chấp nhận đi làm theo ca

- Sử dụng được tin học văn phòng: Excel, Powerpoint

- Chịu đựng được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên thường trú tại Hưng Yên và có thể đi làm sớm.

- Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm có tinh thần cầu thị cao vào đào tạo

