Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Bảo dưỡng các thiết bị sản xuất theo kế hoạch

2.Xây dựng các kế hoạch bảo dưỡng định kỳ (tuần-tháng-năm)

3.Quản lý chi phí bảo trì, lập kế hoạch mua hàng dự phòng

4.Quản lý hoạt động kiểm định an toàn cho thiết bị sản xuất

5.Quản lý kiểm định thiết bị đo liên quan đến máy móc

6.Sửa chữa công cụ đồ gá phục vụ sản xuất

7.Đối ứng với sự cố hỏng hóc thiết bị

8.Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt

9. Quản lý, vận hành hệ thống chữa cháy

10. Theo dõi thiết bị sản xuất chung (hệ thống gas LPG, NH3, nồi hơi, nén khí)

11.Quản lý vận hành hệ thống điện và máy phát điện

12.Thiết lập các tiêu chuẩn về bảo trì, tiêu chuẩn vận hành thiết bị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành điện công nghiệp

2. Có kỹ năng kiểm tra các tủ điện và kết nối các thiết bị điện

3. Có hiểu biết cơ bản về PLC (đọc, cài đặt và kết nối chương trình PLC)

Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

